"Россия играет на то, чтобы получить более слабую Беларусь. Им на руку раскол белорусского общества, усиление противоречий и ослабление Лукашенко", — считает руководитель Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров. В интервью Еврорадио он делится мнением о "Народном Ультиматуме" Тихановской, её возможном возвращении в Беларусь и конституционной реформе.





Ультиматум Тихановской — весьма неоднозначное решение

Из позитивного можно назвать то, что было очень хорошее время для его появления. Это произошло после разгонов маршей, столкновений с пенсионерами, когда люди думали, что делать, ждали какого-то плана. Также ультиматум стимулировал определённые процессы самоорганизации, процессы низовых движений, это хорошо.





Но, пожалуй, на этом хорошие вещи кончаются. Ультимативная форма постановки такого короткого плана действия очень неуместна. Если тот, кому ты выдвигаешь ультиматум, не выполняет твои требования, ты должен иметь реальную возможность выполнить угрозу. Здесь угроза — национальная забастовка. Не вижу никого, кто был бы точно уверен в том, что эта угроза может быть выполнена.





Это ставит Тихановскую в сложную ситуацию. Если 26-го ничего не произойдёт, это понизит её политический вес. Но может произойти не забастовка, а, например, качественная смена протестного движения. Это будет не победой, но Тихановская сохранит свои позиции.





Вернётся ли Тихановская в Беларусь

При самом плохом варианте, если ультиматум совсем не сработает, у Тихановской останется последний аргумент — возвращение в Беларусь. Представьте себе, что общество начинает ждать, обсуждать, что она может вернуться. Это такое напряжённое ожидание. И если она вернётся, это станет триггером, что обновит всю протестную энергетику и поднимет её на новый уровень.





Это возможно, только если она начнёт совсем терять политический вес. Её идеи оттуда не меняют ситуацию здесь. Революции требуют героических поступков. От каждого на своём уровне. Люди рискуют, решают, пойти им на акцию воскресную или нет. И лидер тоже может делать такие шаги. Как Колесникова со своим паспортом. Могла не делать, но сделала.





Что будет, если протесты начнут "сдуваться"

Если ультиматум не сработает, а протесты реально начнут сдуваться, мы всё равно можем выиграть революцию как процесс, хотя и проиграв её одномоментный акт. Будет необходимо закрепить новое качественное состояние белорусского общества. Самоорганизованные группы должны приобрести устойчивость, независимые профсоюзы — большую массовость, профессиональные организации — от медицинских до спортивных — уверенность в своих силах.





Если государство победит, то они запустят репрессивную машину наказаний за то, что мы делали. Но нас сейчас очень много, это реальное большинство. Если мы закрепим это качество, не дадим государству разгромить это, то перемены неизбежны через 1,5-2 года. То есть мы выиграем революцию как процесс.





Новая Конституция

Я думаю, что Беларуси нужна новая Конституция. Но она не должна появиться таким образом, как сейчас власти это представляют. В этот процесс включаться нет никакого смысла. Не нужна нам конституционная реформа до освобождения политических заключённых и решения политического кризиса. После — можно будет поговорить. Я вообще мечтаю, что первые выборы в "новой" Беларуси будут в конституционную ассамблею.





Чего добивается Россия?

Сейчас Россия играет на то, чтобы получить более слабую Беларусь. Им на руку раскол белорусского общества, усиление противоречий и ослабление Лукашенко. Это все для того, чтобы Россия могла реализовать свой сценарий или углубления интеграции, или отгрызания каких-то кусков белорусского суверенитета, или вставления в Конституцию каких-то положений, которые понижают возможность защиты суверенитета.





Россия просто пользуется революцией в Беларуси. Это не однозначная поддержка Лукашенко, которую он ожидал. Он бы хотел, чтобы Россия субсидировала Беларусь на большое количество денег, чтобы он мог удерживать ситуацию, но России это не нужно. Если революция победит, то Россия будет вынуждена строить новые отношения с новыми властями и всё будет зависеть от того, как будут себе вести люди, которые придут после Лукашенко.





Как влияет на ситуацию Запад?

Запад имеет очень ограниченные инструменты влияния на внутреннюю ситуацию в Беларуси. Есть у них идеи о расширении санкционного списка, включении туда предприятий, бизнесменов, но решающего значения это иметь не будет.





Одна из важных вещей, которая произошла из-за того, что против Беларуси ввели санкции, — это то, что Беларусь потеряла возможность крупных заимствований на внешних рынках. В начале 2020 года Беларусь надеялась, что различные финансовые институты смогут выдать нам кредитов на $2,5 миллиарда, но сейчас это невозможно. Это подтачивает экономические основы режима.