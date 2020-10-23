+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

После 15 суток ареста на свободу вышел Анатолий Лебедько

Экс-председатель Объединенной гражданской партии был задержан 8 октября. На следующий день судья Центрального района Минска Юлия Густыр осудила его на 15 суток ареста за участие в несанкционированной акции (ч. 3 ст. 23.34 КоАП).

Накануне, 5 октября, Светлана Тихановская назвала Анатолия Лебедько одним из своих представителей по конституционной реформе.

Из-за переполненности изоляторов в Минске и Жодино Лебедько отбыал наказание аж в Барановичах. Вчера в Барановичи приехали из Минска еще пять автозаков с арестованными. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]