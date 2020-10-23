Шушкевич: “Копают под меня, но делают вид, что под сына”

“Копают под меня, но делают вид, что под сына”, — прокомментировал Станислав Шушкевич попытку силовиков проникнуть в квартиру его сына.





Первый лидер независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал Еврорадио, что утром 23 октября неизвестные пытались проникнуть в квартиру его сына Станислава. По словам политика, когда люди стали подходить к квартире и задавать вопросы, незваные гости ушли, “чтобы как обычно не устроить скандал”.





Шушкевич не знает, с чем связан интерес силовиков к его сыну. Политик считает, что на него пытаются оказать давление:





“Ну, вроде бы исчезли те, кто пытается ломиться в квартиру, где сын обитает. Вроде бы они ушли, когда увидели, что там появляются люди. Начали задавать вопросы, поэтому они ретировались, чтобы не учинить скандал как обычно. Так что пока никаких новостей нет”.