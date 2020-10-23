



Что делал на этой встрече младший сын «президента» Воскресенский не уточнил. Возможно, просто хотел, наконец, познакомиться с интересными людьми.





Напомним, Лукашенко приехал в СИЗО КГБ 10 октября, чтобы встретиться с политзаключенными. За «круглым столом» были: Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член КС Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров, Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и. о. председателя правления Белгазпромбанка, а также директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, юристы Максим Знак и Илья Салей, блогер Сергей Тихановский.





Для тех, кто не знает: Воскресенский – бизнесмен, экс-политзаключенный, которого освободили по поручению Лукашенко. Если раньше он топил за кандидата Бабарико, сейчас Юрий уверяет, что у страны и так есть сильный «лидер».





Кроме того, Лукашенко поручил Воскресенскому заняться вопросом обновления Конституции, а также а также «изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе». По словам Бизнесмена, именно под его поручительство выпустили Лилию Власову, Илью Салея и еще троих участников встречи с Лукашенко.