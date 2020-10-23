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"Я не мог помочь репрессированным беларусам": из Генпрокуратуры уволились сразу несколько прокуроров

Из Генпрокуратуры уволились несколько высокопоставленных работников

"Я не мог помочь репрессированным беларусам": из Генпрокуратуры уволились сразу несколько прокуроров
Как сообщает TUT.BY, Олег Талерчик 19 лет проработал в прокуратуре, последние девять лет — в Генпрокуратуре, был старшим прокурором управления по надзору за исполнением законодательства Следственным комитетом.

"Это был внутренний экзамен для самого себя, - пояснил он. - Я решил рассказать о своем решении, чтобы символически поддержать смелых белорусов, которые подверглись репрессиям. Как профессионал в сложившейся ситуации я им помочь, к сожалению, не смог".

По словам Олега, руководство не препятствовало его решению, служба прекращена по соглашению сторон. 

По информации TUT.BY, которую подтвердили несколько источников, это не единичный случай увольнения в Генеральной прокуратуре. 

За последний месяц службу покинули сразу несколько высококлассных специалистов, в том числе начальники отделов и заместители начальников управлений.

Также стало известно, что уволился прокурор, полковник юстиции Эльдар Сафаров — начальник отдела поддержки гособвинения, пишет «Наша нива». По его словам, его уход связан с событиями лета и осени, но в системе остается много замечательных людей, и руководителей и подчиненных».


Напомним, 9 сентября был назначен новый генеральный прокурор, им стал Андрей Швед. Он сообщил, что с 9 августа в Беларуси возбуждено более 400 уголовных дел против граждан за нарушение общественного порядка

Что же касается заявлений граждан, пострадавших от действий силовиков, то, как отметил Швед, «у нас правовое государство»:

"Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении него противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке. Всему свое время, есть процессуальные сроки, будут приняты законные решения по каждому сообщению", - заверил он.
Источник: the-village.me
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