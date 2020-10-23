– Еще вчера глава ФПБ Михаил Орда кричал, что провластным митингом 25 октября нужно «показать, кто в нашей стране хозяин!» А сегодня митинг уже отменяют. Что, на ваш взгляд, могло пойти не так?





– Первый момент: после вентилирования ситуации выявилось, что привезти значительное количество людей в Минск не получится. А повторять 16 августа, когда с одной стороны было 200 тысяч протестующих, а с другой – 10 тысяч сторонников Лукашенко, не хочется.





Второй момент: возможно, это решение было принято в результате вчерашнего визита в Минск главы Службы внешней разведки России Нарышкина. Мы знаем, что в России внутренними делами занимается ФСБ, а внешними отнюдь не МИД, а

внешняя разведка.





Вполне возможно, что Нарышкин дал рекомендацию не проводить мероприятие в воскресенье.





Ну и третий момент. Лукашенко на днях заявил, что в воскресенье в Минске нужно навести порядок. А мы знаем, что он имеет под этим в виду: жесткий разгон и т.д. Получается с одной стороны разгон, а с другой – своз бюджетников, «пленных». Одно другое исключает.





– Имеете в виду, что наверху рассудили: при зачистке Минска участники провластного марша будут мешать силовикам?





– Да. Тем более власти планировали использовать три, а то и четыре площадки для своих сторонников. Там же запутаешься: кого бить, кого не бить. Кто-то с красно-зеленым флагом – вроде его не надо трогать, а он кричит «долой Лукашенко». Слишком сложная задача получается.





– Лукашенко сказал, что на митинг выразили желание прибыть порядка 250-300 тысяч человек, но его якобы взволновал вопрос "обеспечения безопасности". Как считаете, сколько на самом деле людей было готово приехать на акцию?





– Думаю готово было приехать максимум 10-20 тысяч человек. Еще тысяч 20-30, наверное, могли бы согнать принудительно. Но это очень шаткая ситуация: человек приезжает в Минск и как ты его отследишь: пошел он на митинг или нет, к какой колонне присоединился.









– Увидев массовые отказы бюджетников от настоятельных рекомендаций власти, руководство страны что-то поймет об уровне реальной поддержки в обществе?





– Я разделил бы руководство страны на две части. С одной стороны, есть Лукашенко, который уже никогда ничего не поймет.





С другой стороны, есть, скажем так, его обслуживающий персонал, который он собирал на днях на совещание – условно говоря, 20 человек. Эти как раз, я думаю, всё прекрасно понимают.





Но, во-первых, у них нет свободы для принятия самостоятельных решений. А во-вторых, они просто боятся за свое будущее.