Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти
Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич, комментируя заявление Геннадия Давыдько о создании на базе РОО «Белая Русь» партии.
По его словам, слухи о том, что хотят создать партию на основе общественного объединения «Белой Руси», ходили уже давно.
«Наверное, неудивительно, что именно сейчас верхушка этой организации решила наконец-то создать партию», – отметил он.
Хомич считает, что основная причина переформатирования «Белой Руси» в политическую партию кроется в активном противостоянии власти и оппозиции.
«Ввиду активного противостояния власти и протестующих, власть решила, что ей нужна ещё большая институционализация. Причем на этом сказывается не только активизация протестного настроения, но и те же заявления штаба Бабарико о планировании создать партию», - добавил он.
Политолог убежден, что таким образом руководство Беларуси пытается уцепиться все за новые и новые способы удержания власти - «и уже не только насильственным путем».
«Рано или поздно будут парламентские выборы, на которых те элиты, что поддерживают Лукашенко или имеют симпатию к проводимой им политике, захотят снова заявить о себе, сделав косметическое преобразование. Может быть, тут играет роль и Россия, которая заинтересована в создании партии такого рода. И тут сразу можно вспомнить различные фашистские объединения и партии в Австрии, которые активно поддерживались Гитлером перед аншлюсом», - указал он.
В то же время Хомич не исключает, что появление партии «Белая Русь» связано и с анонсированной реформой партийной системы – «с тем, чтобы допустить может даже крупную провластную партию в мир политики».
Напомним, что председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что на базе общественного объединения будет сформирована политическая партия. Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона, констатировал Давыдько.
12:42 23/10/2020
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