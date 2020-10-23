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Бел Рус

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Политолог о преобразовании «Белой Руси» в партию: Руководство Беларуси пытается уцепиться за новые способы удержания власти

Активное противостояние власти и протестующих подвигло руководство Беларуси к идее создания еще большей институционализации.

 

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» озвучил политолог, член белорусской партии левых «Справедливый мир» Владислав Хомич, комментируя заявление Геннадия Давыдько о создании на базе РОО «Белая Русь» партии.
По его словам, слухи о том, что хотят создать партию на основе общественного объединения «Белой Руси», ходили уже давно.

«Наверное, неудивительно, что именно сейчас верхушка этой организации решила наконец-то создать партию», – отметил он.

Хомич считает, что основная причина переформатирования «Белой Руси» в политическую партию кроется в активном противостоянии власти и оппозиции.

«Ввиду активного противостояния власти и протестующих, власть решила, что ей нужна ещё большая институционализация. Причем на этом сказывается не только активизация протестного настроения, но и те же заявления штаба Бабарико о планировании создать партию», - добавил он.

Политолог убежден, что таким образом руководство Беларуси пытается уцепиться все за новые и новые способы удержания власти  - «и уже не только насильственным путем».

«Рано или поздно будут парламентские выборы, на которых те элиты, что поддерживают Лукашенко или имеют симпатию к проводимой им политике, захотят снова заявить о себе, сделав косметическое преобразование. Может быть, тут играет роль и Россия, которая заинтересована в создании партии такого рода. И тут сразу можно вспомнить различные фашистские объединения и партии в Австрии, которые активно поддерживались Гитлером перед аншлюсом», - указал он.

В то же время Хомич не исключает, что появление партии «Белая Русь» связано и с анонсированной реформой партийной системы – «с тем, чтобы допустить может даже крупную провластную партию в мир политики».

Напомним, что председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько заявил, что на базе общественного объединения будет сформирована политическая партия. Партию планируют организовать сразу после реформы Основного закона, констатировал Давыдько.
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