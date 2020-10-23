Светлана Сороко. Воскресная провластная акция отменяется в связи с пандемией, рассказала Sputnik председатель Минской областной организации ОО "Белорусский союз женщин"





"Мне позвонили из ОО "Белорусский союз женщин" и проинформировали, что акции не будет. Причина – коронавирус", - прокомментировала она.





Мероприятие должно было пройти возле стелы "Минск – город-герой", а также на площади Независимости и Октябрьской площади, где накануне начали монтировать сцены для проведения митинга.





Однако до конца их собрать не успели и в пятницу уже начали демонтировать.





Прокомментировал отказ от митинга и Лукашенко. По его словам, на митинг со всей страны должны были приехать около 250-300 тысяч человек. "И главное, что волнует президента, - вопрос обеспечения безопасности", - заявил он.





Однако, напомним, что на пике заболеваемости коронавирусом в конце апреля-начале мая в Беларуси по приказу Лукашенко провели субботник, а потом и парад 9 мая. И тогда Лукашенко безопасность беларусов никак не волновала.





А вот другая причина, что властям не удалось собрать тех самых заветных 250-300 тысяч, ятобы "переплюнуть" воскресные марши беларусов, выглядит более убедительно.





Ранее из регионов поступало много сообщений о массовом отказе людей ехать в Минск на митинг.





Также в успешности его проведения сомневались и независимые аналитики, заявляя, что в белорусском обществе нет раскола - в вопросе отстранения Лукашенко от власти общество едино.