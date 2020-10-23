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Теперь точно: митинг в поддержку Лукашенко отменен. Официально - из-за коронавируса

Неофициально - властям не удалось собрать много людей

Теперь точно: митинг в поддержку Лукашенко отменен. Официально - из-за коронавируса
Воскресная провластная акция отменяется в связи с пандемией, рассказала Sputnikпредседатель Минской областной организации ОО "Белорусский союз женщин" Светлана Сороко.

"Мне позвонили из ОО "Белорусский союз женщин" и проинформировали, что акции не будет. Причина – коронавирус", - прокомментировала она.

Мероприятие должно было пройти возле стелы "Минск – город-герой", а также на площади Независимости и Октябрьской площади, где накануне начали монтировать сцены для проведения митинга. 

Однако до конца их собрать не успели и в пятницу уже начали демонтировать.

Прокомментировал отказ от митинга и Лукашенко. По его словам, на митинг со всей страны должны были приехать около 250-300 тысяч человек. "И главное, что волнует президента, - вопрос обеспечения безопасности", - заявил он.

Однако, напомним, что на пике заболеваемости коронавирусом в конце апреля-начале мая в Беларуси по приказу Лукашенко провели субботник, а потом и парад 9 мая. И тогда Лукашенко безопасность беларусов никак не волновала.

А вот другая причина, что властям не удалось собрать тех самых заветных 250-300 тысяч, ятобы "переплюнуть" воскресные марши беларусов, выглядит более убедительно.

Ранее из регионов поступало много сообщений о массовом отказе людей ехать в Минск на митинг.

Также в успешности его проведения сомневались и независимые аналитики, заявляя, что в белорусском обществе нет раскола - в вопросе отстранения Лукашенко от власти общество едино.
"Белорусский партизан"
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