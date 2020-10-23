В Добруше задержан администратор телеграм-канала "Данные карателей Беларуси". Ему 15 лет
В Добруше задержали администратора телеграм-канала «Данные карателей Беларуси». Парню всего 15 лет.
По информации МВД, подросток в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.
С его слов, во время допроса в МВД, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси». Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.
В середине августа школьник создал такой канал — и размещал там личные данные милиционеров. Кроме того, он просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора.
Обратите внимание, как проводится допрос. Лица допрашивающего силовика не видно, а голос его изменен, в то время как лицо подростка хоть и заблюрено, но его можно узнать по голосу. На допросе также не видно присутствия кого-нибудь из взрослых - психолога, родители или адвоката, что яаляется грубейшим нарушением законодательства. Хотя законы в Беларуси уже давно не работают...
Как сообщает МВД, в отношении подростка проводят проверку, обещают дать "правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества".
Сейчас работа телеграм-канала контролируется милицией. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Этому тоже обещают дать правовую оценку.
Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.
12:07 23/10/2020
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