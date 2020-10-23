По информации МВД, подросток в мессенджере обновлял и размещал информацию о сотрудниках органов внутренних дел.





С его слов, во время допроса в МВД, в августе ему написал неизвестный, предложив создать и администрировать телеграм-канал «Данные карателей Беларуси». Для этого нужно было репостить сведения из других похожих пабликов.





В середине августа школьник создал такой канал — и размещал там личные данные милиционеров. Кроме того, он просил подписчиков о материальной помощи для развития ресурса и поддержки пострадавших людей. Все средства перечислялись на биткоин-кошелек администратора.





Обратите внимание, как проводится допрос. Лица допрашивающего силовика не видно, а голос его изменен, в то время как лицо подростка хоть и заблюрено, но его можно узнать по голосу. На допросе также не видно присутствия кого-нибудь из взрослых - психолога, родители или адвоката, что яаляется грубейшим нарушением законодательства. Хотя законы в Беларуси уже давно не работают...









Как сообщает МВД, в отношении подростка проводят проверку, обещают дать "правовую оценку по фактам клеветы, публичного оскорбления представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, незаконного собирания либо распространения информации о частной жизни, мошенничества".





Сейчас работа телеграм-канала контролируется милицией. Установлены некоторые подписчики, направлявшие для публикации сведения о сотрудниках силовых структур. Этому тоже обещают дать правовую оценку.





Полученные в ходе администрирования канала деньги пойдут в доход государства.



