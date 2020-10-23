Митинг в поддержку Лукашенко могут отменить

С начала недели из разных регионов страны в СМИ шли сообщения о том, что людей на предприятиях и в организациях заставляют ехать на митинги в Минск. Где-то предлагали деньги за участие, где-то за отказ грозили санкциями — вплоть до непродления контракта.





В четверг глава Федерации профсоюзов Михаил Орда подтвердил, что митинг готовится. По его словам, мероприятие собирают, чтобы показать, "кто в нашей стране хозяин!"









Сцену разбирают в пятницу и на стеле.





По информации " Нашей Нивы", митинги действительно отменяют. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация стране, коронавирус. Но он был и до этой пятницы. Может, бояться опять опозориться?















