Митинг в поддержку Лукашенко могут отменить
На площади Независимости разбирают сцену, которую готовили для митинга в поддержку Александра Лукашенко. Массовые мероприятия должны были состояться в эти выходные.
С начала недели из разных регионов страны в СМИ шли сообщения о том, что людей на предприятиях и в организациях заставляют ехать на митинги в Минск. Где-то предлагали деньги за участие, где-то за отказ грозили санкциями — вплоть до непродления контракта.
В четверг глава Федерации профсоюзов Михаил Орда подтвердил, что митинг готовится. По его словам, мероприятие собирают, чтобы показать, "кто в нашей стране хозяин!"
Сцену разбирают в пятницу и на стеле.
По информации "Нашей Нивы", митинги действительно отменяют. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация стране, коронавирус. Но он был и до этой пятницы. Может, бояться опять опозориться?
11:43 23/10/2020
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