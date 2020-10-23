Кто будет «кумом Путина» в Беларуси?

Думаю, после того как все эти тезисы будут не просто изложены на бумаге, но и обретут вид проектов нормативных документов, их можно будет проанализировать достаточно подробно. Но сейчас важнее подробно обсудить второй «знак». Им стала активизация партийного строительства.





Много лет в Беларуси не регистрировали никакие партии. Министерство юстиции набило на этом деле руку, регулярно отказывая то социал-демократам Статкевича, то христианским демократам Северинца. Да и пресловутая «Белая Русь» привыкла исполнять своеобразный танец, названный когда-то вождем мирового пролетариата «Шаг вперед – два шага назад»: ой, мы уже готовы делать партию – ах, мы еще не готовы делать партию! А сейчас наступило время, когда – да, готовы.





Если бы речь просто шла о формировании новой «партии власти», можно было бы махнуть рукой. Была такая попытка у бесславно закончившего карьеру Вячеслава Кебича: Социалистическую партию создали в последние месяцы его правления – и немедленно забыли о ней сразу после президентских выборов. Да и Лукашенко предпочитал иметь дело с фейками, о которых вспоминали разве что к моменту очередной электоральной кампании – при формировании участковых и окружных избирательных комиссий, когда нужно было имитировать сплошной плюрализм.





А тут вдруг заговорили одновременно глава «Белой Руси» Геннадий Давыдько и некто Сергей Лущ, возглавляющий одну из маргинальных пророссийских общественных организаций. Причем заговорили они не об одной партии – о двух. «Белая Русь» и «Союз». И некоторые аналитики уже обратили внимание на то, что одна из них будет номенклатурной, а вторая – пророссийской.





Не будут они, на мой взгляд, разными. Будут они одинаковыми. Просто одна будет больше и будет пытаться изображать респектабельную чиновничью партию, вторая же будет радикальнее, мельче и будет время от времени покусывать первую. Но обе получат доступ к российским телеэфирам – и, что гораздо, пожалуй, важнее, – к российским олигархическим ресурсам. Для России это дешевле, чем брать на содержание всю страну – достаточно содержать две партии.





Зачем две? Это уже апробировано в Украине. Пророссийская часть элиты здесь тоже разделена. Большинство сплотилось вокруг кума Владимира Путина, одиозного Виктора Медведчука, ставшего лидером «Оппозиционной платформы За Жизнь». Этот клан получил в свое распоряжение столько средств, что смог купить сразу три мощных телевизионных канала. Сегодня ОПЗЖ имеет фракцию в Верховной Раде и перспективу в случае досрочных парламентских выборов войти в правительство.





А ей оппонирует другая группа, получившая в экспертной среде прозвание «пр авных фундаменталистов». Возглавляет ее крупный предприниматель Вадим Новинский, известный меценат Украинской православной церкви Московского патриархата. Ресурсов у них чуть меньше, входят представители этой группы в высокие российские кабинеты – но, разумеется, не в путинский. Но и «кислород» группе Новинского не перекрывают.





Почему? Потому что не нужна сегодня Кремлю в Украине партия, которая монополизировала бы «российский вектор». Пусть сражаются они за этот вектор, пусть конкурируют между собой, как жены Абдуллы в «Белом солнце пустыни»: «Господин назначил меня любимой женой!». Есть конкуренция – обе будут верными. А Кремль не станет заложником безальтернативной политической силы, как случилось с Украиной при Януковиче и с Беларусью при Лукашенко. Кремлю тоже выбор нужен.





Прислушаемся в связи с этим к монологу господина Давыдько, от которого общество уже успело устать. В Витебске, встречаясь с активом, заговорил Геннадий Брониславович о том, что будущую партию должен возглавить какой-нибудь более молодой государственник. Кто? Можем назвать двоих сходу: Олег Гайдукевич и Виктор Лукашенко. А что? Оба – вполне даже государственники в том понимании, которое свойственно Давыдько. Оба будут блюсти свою, мягко говоря, приверженность пророссийскому курсу, – причем, первый доказал это просто своим торчанием в телеэфирах, а второму бежать некуда. Так что тут, скорее всего, кандидата в лидеры партии попытаются представить лично хозяину Кремля, чтобы согласовать и не ошибиться.





Лидера же второй партии представлять, скорее всего, не будут. Но деньги вкладывать в него начнут – благо, в самой Беларуси олигархов нет.





Кого же из них Путин назначит своим «кумом» к парламентским выборам по новой Конституции (а уже почти нет сомнений в том, что она будет полностью соответствовать именно путинской модели, продуманной для Украины, не осталось)? Не знаю. Но знаю другое.





Партийное строительство на «восточном» фланге пойдет мощными темпами, с подключением российских денег, медиа и технологов. Партийное строительство на фланге «западном» будет проходить без денег и с ограниченным информационным потенциалом. Скажем за это «спасибо» большому стороннику «западного вектора» господину Макею, так успешно отпихнувшего наших «европейцев» от иностранных доноров и заставившего их грызться между собой за копейки. Ну, и белорусский бизнес нужно поблагодарить, складывавший до 2020 года все политические инвестиции в одну «корзинку», которую держало в руках лицо, сидевшее в бывшем здании ЦК КПБ. Как говорится, «стабильность» привела к полному разложению партийной системы.





Но и Лукашенко, требовавший этого разложения, добивавшийся его, именно благодаря своему сомнительному «успеху», превратился в заложника. Не в «кума», а в бедного родственника. Не в инвестиционный проект, а в обузу. И сейчас, когда мы видим, как его стряхивают с плаща, будто прицепившегося во время лесной прогулки клеща, нужно правильно спрогнозировать, что с нами будет после так называемой Конституционной реформы. Политический монополизм может привести к гибели страны, но те, кто все еще контролирует рычаги управления, этого так и не поняли.





А Путин – понял.