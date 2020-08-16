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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Боитесь? СФ России предлагаeт блокировать "блатные" группы без суда, ссылаясь на события в Беларуси

В Совете Федерации прошло обсуждение законопроекта, который позволит пресекать пропаганду криминальной субкультуры. Об этом пишет «Парламентская газета» в интервью с зампредом комитета по государственному строительству Александром Башкиным.

Согласно планам документа, закон позволит в досудебном порядке блокировать сообщества с романтизацией криминальной субкультуры. Именно это понятие получит юридическое значение в рамках нормативной правовой базы. Поправки предлагают внести в законы о защите информации и о профилактике правонарушений. «Воспевание воровской романтики, призывы к неуважению закона, к оправданию противоправных действий, сбор финансовых средств на существование противозаконных групп при юридическом рассмотрении не считаются экстремизмом», — объясняет Башкин необходимость новой нормы и почему актуальные статьи законодательства об экстремизме не позволяют сейчас вести такую превентивную работу. 

фото"Белорусский партизан"

Тут же замперд комитета сослался на опыт Беларуси и Кыргызстана, описывая происходящие там политические события так: «Очень много бесчинствующих групп, противоправных элементов, которые оказались на улице и открыто занимались противоправной деятельностью, пишет Собеседник. 

Они в большой части и являлись активной составляющей дремлющих Интернет-группировок, которые, будучи хорошо организованными и имеющими высокую дифференцированную субординацию, по приказу смогли быстро перейти из Интернета на улицы» Присутствовавшие представители МВД, Минюста, и ФСИН поддержали концепцию законопроекта.
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