Согласно планам документа, закон позволит в досудебном порядке блокировать сообщества с романтизацией криминальной субкультуры. Именно это понятие получит юридическое значение в рамках нормативной правовой базы. Поправки предлагают внести в законы о защите информации и о профилактике правонарушений. «Воспевание воровской романтики, призывы к неуважению закона, к оправданию противоправных действий, сбор финансовых средств на существование противозаконных групп при юридическом рассмотрении не считаются экстремизмом», — объясняет Башкин необходимость новой нормы и почему актуальные статьи законодательства об экстремизме не позволяют сейчас вести такую превентивную работу.





фото"Белорусский партизан"





Тут же замперд комитета сослался на опыт Беларуси и Кыргызстана, описывая происходящие там политические события так: «Очень много бесчинствующих групп, противоправных элементов, которые оказались на улице и открыто занимались противоправной деятельностью, пишет Собеседник.





Они в большой части и являлись активной составляющей дремлющих Интернет-группировок, которые, будучи хорошо организованными и имеющими высокую дифференцированную субординацию, по приказу смогли быстро перейти из Интернета на улицы» Присутствовавшие представители МВД, Минюста, и ФСИН поддержали концепцию законопроекта.



