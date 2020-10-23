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Да ладно! Песков: для России главное — отношения с белорусским народом, а не с Лукашенко

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, рассказал, что для России намного важнее отношения с белорусским народом:

Дмитрий Песков / Пресс-служба

"Для Путина и для России главное — это не отношения двух президентов, не отношения лично с Лукашенко. Главное - это отношения с братским для нас белорусским народом", — заявил Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

Песков считает, что Александр Лукашенко должен самостоятельно разобраться с внутренним политическим кризисом в Беларуси.

Политический кризис в Беларуси обострился в день выборов 9 августа. Сразу после объявления предварительных результатов голосования, в Беларуси начались массовые протесты. Для их подавления силовики применили ультранасилие: массовые задержания, избиения, спецсредства и силы специального назначения. Использовалось боевое огнестрельного оружия.

Среди протестующих есть убитые и покалеченные. МВД не называет обобщённые данные о количестве задержанных. По независимым подсчётам, с начала августа было произведено более 13 тысяч задержаний, пишет euroradio.fm

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