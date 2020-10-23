Срок ультиматума подходит к концу. Но Минск напоминает перегретый реактор, в который вот-вот взорвется. Власти готовят срочные меры по его охлаждению, но, похоже, лишь еще больше разогревают, пишет ej.by





Когда Светлана Тихановская озвучила ультиматум для Александра Лукашенко и пригрозила ему общенациональной забастовкой в случае невыполнения требований, это вызвало у многих вполне оправданный скепсис: потянет ли такое?





Скепсис проявляли даже сторонники демократических перемен. Многие говорили: зачем предъявлять ультиматум, если выполнить угрозу о всеобщей забастовке нет практической возможности? Это реально могло привести к прямо противоположному эффекту, что протест просто сдуется. Но вслед за Тихановской и Павел Латушко заявил, что для властей готовится большой сюрприз, если они не выполнят ультиматум. И ситуация начала кардинально меняться. Многие воспряли духом и поверили, что ультиматум не простая болтовня, а реально существующий план Координационного совета. Это очень хорошо видно по лицам протестующим и даже по тем же инвалидам, которые в четверг снова прошлись по минским улицам.









И опять разогревающийся реактор еще больше подогрели. Кто бы вы думали? Да сами белорусские власти.





Сначала президент заявил, что 25 наведет в Минске порядок, так как именно он сейчас является центром протестов, пригрозил, что будет найден и наказан каждый, кто выйдет на улицы. Следом правоохранители начали с новой силой пугать народ, что найдут и накажут по всей строгости. И народ понял, раз власти так рьяно пытаются запугать протест перед 25 октября, то реально верят в ультиматум, что это непростая угроза. МВД даже объявило о создании добровольных дружин из неравнодушных граждан, желающих спасти страну от надвигающейся угрозы. Казалось бы, если протесты затухают, и Лукашенко так легко именно 25 октября обещал поставить на нем жирную точку, то зачем нужны эти дружины?





А тут еще отпущенный на волю Воскресенский сильно активизировался в своем стремлении стать медиатором между властями и протестующими, козыряя отпущенными из СИЗО членами Координационного совета. Тут опять же возникает резонный вопрос, если 25 октября Лукашенко намерен окончательно разобраться с белорусским протестом, то зачем нужен этот так называемый медиатор?





А тут еще и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин неожиданно в Минск нагрянул. И опять же накануне истечения срока народного ультиматума. Случайно?





Еще больше температуру реактора подняли запланированные именно на 25 октября массовые провластные митинги с концертами, организацию которых начали вести с небывалым размахом. Фактически власти сами поставили людей перед выбором: или ты с нами или против нас, мобилизуя на воскресенье всех своих сторонников и не жалея на это средств.





В итоге получается весьма занимательная картина. Если 25 октября, перед всеобщей забастовкой, на улицы действительно выйдет много людей, на разгон которых потребуются значительные силы, то как их будут разгонять, если со второй стороны опять же планируется массовый выход? Для того чтобы не допустить преследования своих сторонников, Александр Лукашенко будет вынужден отдать силовикам команду быть 25 октября особенно осторожными и различать, кто свой, а кто чужой. Ведь если пострадают свои, то Лукашенко потеряет последних своих сторонников.





С другой стороны, массовые провластные мероприятия дают протестной части населения уникальный за последнее время шанс выйти на улицы и собраться вместе без серьезного противодействия властей. Особенно, если концентрироваться именно в местах сбора так называемых «ябацек». В общем, мало того, что реактор накануне истечение срока ультиматума сильно разогрелся, так еще два противоположных заряда будто специально сводят вместе, чтобы получился взрыв. Или именно на это и рассчитывают власти, чтобы потом был повод принять в отношении своего народа экстраординарные жесткие меры?



