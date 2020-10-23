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Путин утверждает, что не вмешивается в события в Беларуси. Но намекнул силовикам, что за "неоправданную жестокость" придется ответить

Россия не вмешивалась во внутренние процессы в Беларуси и рассчитывает, что и остальные страны не будут навязывать Минску свои решения.


Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай". В Беларуси многие политики и эксперты имеют противоположное мнение, которое , в том числе, базируется и на оценке того, как российские СМИ освещают события в Беларуси.

"Россия не вмешивалась в то, что там происходило. Мы рассчитываем, что и никто не будет вмешиваться, никто не будет раскручивать в своих интересах этот конфликт и навязывать какие-то решения белорусскому народу. Ничего, привнесенное извне внутрь той или иной структуры, того или иного народа, того или иного этноса работать не будет без учета специфики культуры и истории народа", - заявил Путин.

"Нужно дать возможность самим белорусам спокойно разобраться во всей ситуации, принять соответствующие решения, в том числе, возможно, эти решения лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции", - подчеркнул он спустя несколько часов после встречи Лукашенко с главным разведчиком РФ Сергеем Нарышкиным.

При этом Путин отметил, что, возможно, в ходе событий в Беларуси была применена "неоправданная жесткость".

"Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил", - сказал он. Но в целом, по его словам, "то, что происходило в Беларуси, выгодно отличается от того, что происходило на улицах некоторых крупных городов развитых демократий".

Услышал ли Лукашенко это высказывание своего российского друга, станет понятно уже очень скоро. 
АФН
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