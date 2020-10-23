Хилари Клинтон: «Я поддерживаю женщин Беларуси»

Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская разместила в Telegram-канале видео.

В начале и конце ролика показаны кадры задержаний и демонстраций, а также указано, что протесты идут уже 75 дней.





Глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская разместила в Telegram-канале видео, посвященное поддержке белорусских женщин, выходящих в знак протеста против власти на улицы. Соответствующее видео оппозиционер разместила в четверг, 22 октября.





«Я поддерживаю женщин Беларуси», — говорит в видеообращении экс-госсекретарь США Хилари Клинтон.





Также, слова поддержки в видеоролике выражают бывший президент Литвы Даля Грибаускайте и заместитель председателя Европейской комиссии Вера Юрова, которые обращаются с той же фразой как на английском, так и на белорусском языке.









Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда в стране прошли президентские выборы. По данным ЦИК, выборы с 80,1% голосов выиграл Лукашенко, а единый кандидат от оппозиции Тихановская набрала 10,1%.





Протестующие не согласны с официальными итогами голосования и считают, что на выборах победила Тихановская.





Ранее лидер новой белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала белорусов с 26 октября не выходить на работу и учебу и пообещала гарантии для тех, кто поддержит народную забастовку.





На прошлой неделе Тихановская объявила Лукашенко ультиматум, дав время на раздумья до 25 октября. Если он не откажется от должности, то 26 октября в стране начнется тотальная забастовка и блокада, считает она.





Также Тихановская огласила дедлайн для перехода силовиков на сторону протестующих.