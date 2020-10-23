Лукашенко уверен, что его встреча с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным «произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ», пишет gazetaby.info





Политолог Валерий Карбалевич не исключил возможного резонанса, однако увидел в визите главы СВР посыл, отличный от того, который передают госСМИ.





То, что, по их версии, звучит как «привет от Владимира Владимировича с самыми добрыми пожеланиями» на дипломатическом языке вполне может оказаться «посланием Путина о том, что Лукашенко не выполняет свои обязательства, взятые перед ним в Сочи».





— Первое — Беларусь не рассчиталась до конца за газ, при этом заявляет обратное. Но, по мнению «Газпрома», всей суммы получено не было. Второе — Лукашенко обещал переориентировать транзит белорусских грузов в порты России и не делает этого. И третье — он так и не смог навести порядок, предотвратить массовые протесты. А предотвратить их, по замыслу Москвы, нужно было не только силой, но и встречными шагами, то что они называют «диалог с обществом» — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» Карбалевич.





При этом он не считает объявленные властями обсуждения Конституционной реформы соответствующими интересам общества.





— Нужно было объявить, когда и каким образом будет принята Конституция, в какие сроки после этого пройдут досрочные президентские выборы.





Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Лукашенко должен был объявить все это понятно и публично, возможно, даже в форме какого-то документа, а не просто на словах. По мнению Москвы, это должно было успокоить общество. Но Лукашенко этого не делает, — констатирует политолог.





Анализируя некоторые заявления главы Беларуси, он полагает, что Лукашенко пытается уйти от исполнения взятых на себя обязательств.









— После возвращения из Сочи он завил, что следующие выборы пройдут по Конституции. Это значит через 5 лет? Через Воскресенского он передает, что не пойдет на следующий срок. То есть, этот срок он собирается добыть полностью? Это означает, что он Путина с его требованиями послал очень далеко. И я думаю, Нарышкин приехал высказать недовольство этим и предупредить о возможных последствиях, — говорит Карбалевич.





Очевидно, что у России достаточно рычагов влияния на Лукашенко, уверен эксперт.





— Первый и самый главный — это финансовый. Для Беларуси критически важны цены на газ и нефть. Далее, может измениться информационная политика и первый «щелчок по носу» от НТВ накануне все слышали.





Могут последовать публичные заявления официальных лиц с более жесткой оценкой позиции Лукашенко, к которым очень чувствительна белорусская номенклатура.





Может ужесточиться риторика со стороны Кремля. Путин даже может пригрозить тем, что договорится с Меркель и Макроном за спиной Беларуси, — перечислил политолог возможные «недружественные» шаги со стороны Российской Федерации.



