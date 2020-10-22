Конституция Беларуси / mosty-zara.by





В четверг, 22 октября, на круглом столе в "Спутнике" судья Конституционного суда Александр Марыскин отметил, что речь может идти о принятии в принципе новой Конституции, передает "Еврорадио"





“Потому что там говорится, в самой Конституции говорится, что новая (хоть там и нет такого слова) Конституция может быть принята в обычном порядке без проведения референдума. Поэтому это дело парламента, президента, каким путем идти и какие изменения учитывать”, — высказался судья.





Вопрос сегодня, по его словам, в том, что принимать: или поправки в 1, 2, 4 и 8 разделы, которые могут быть проведены только через референдум, или в целом новую Конституцию.









Аргументы против референдума, по словам Марыскина, следующие: "во-первых, это значительные финансовые средства, коронавирус, тут надо подумать".





“Хотя я, в принципе, тоже склонен к проведению референдума, чтобы изменения и дополнения применялись с помощью референдума”, — высказал свою позицию он.





Как сказал участвовавший в мероприятии депутат Олег Гайдукевич, проект поправок может быть представлен уже в ноябре-декабре.