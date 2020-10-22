Chatham House: Тихановская выиграла выборы в первом туре

В этих группах разное отношение к Координационному совету оппозиции. Его поддерживают сторонники протеста. Те, кто против протеста, негативно относятся и к Координационному совету. А наблюдатели не понимают его роль и задачи.

Только 10,5% из опрошенных полностью уверены, что выборы не были сфальсифицированы. Согласно опросу, белорусское общество поделено на три группы:

13,7% респондентов не захотели отвечать на вопрос “За кого вы проголосовали?”. 9,2% признались, что поставили галочку в графе “Против всех”. За Андрея Дмитриева, Сергея Черечня и Анну Канопацкую отдали свой голос 2,7%, 0,9% и 0,3% респондентов соответственно.

Более 70% считают, что действия силовиков в период с 9 по 11 августа были неадекватными. Даже половина тех, кто против протестов, считает необходимым остановить насилие над протестующими и провести честное расследование действий силовиков. 66,4% выступают за люстрацию.





“То, что мы заметили в рамках нашего исследования: белорусское общество кардинально меняется. Те изменения, которые произошли, сложно было представить полгода тому назад. Мы видим, что сейчас появляются национальные консенсусы: это не только про независимость и суверенитет, но и про законность”, — рассказывает Еврорадио научный сотрудник центра и автор исследования Рыгор Астапеня.





Ну и, наконец, 38,2% респондентов выбрали бело-красно-белый флаг, 42,2% — государственный красно-зелёный, 19,6% — не определились.





Как проводился опрос?

В период с 22 по 28 сентября 2020 года аналитический центр опросил 899 респондентов. Выборка которых соответствует общей структуре городского населения Беларуси по полу, возрасту и размеру города проживания опрашиваемых.





“По сути, есть три возможности провести социологическое исследование, — продолжает Астапеня. — Во-первых, это можно сделать face to face — встретиться вживую. Но в Беларуси это в принципе невозможно теперь и в некотором смысле небезопасно. Вторая возможность — это через телефон: позвонить с территории Украины или Польши, что дорого. Третье (то, что сделали мы) — это онлайн-опрос”.





Астапеня отмечает, что пользователи интернета, которых в стране по разным источникам от 75% до 82% от всего населения, являются более экономически и социально активными, чем те, кто интернетом не пользуется. Таким образом, по словам автора опроса, это означает, что реальная поддержка Лукашенко и его политики может быть немного выше, поскольку его сторонники обычно менее социально и экономически активны, чем его противники.