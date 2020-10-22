По мнению эксперта, не стоит верить Дмитрию Пескову, который «настойчиво оспаривал, что визит никак не связан с событиями в Беларуси».





Валерий Карбалевич. «На мой взгляд, на самом деле Нарышком приехал с посланием от Путина. И оно для Лукашенко неприятное. Кремль недоволен, как ведет себя Лукашенко. Потому что он не выполняет свои обещания, данные Путину в Сочи», — пишет





Политолог напомнил, что недавно, в субботу 18 октября, ведущая программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Ирада Зейналова в довольно резкой форме призвала Александра Лукашенко выполнять обещания, если он хочет получить очередной транш кредита.





«Россия недовольна, что Беларусь не выплачивает полностью долги за газ. Минск не выполняет обещание переориентировать транзит белорусских экспортных грузов из портов стран Балтии в российские порты. По словам Зейналовой, Лукашенко не выполняет обещания «по референдуму по Конституции, после которого должны пройти выборы», — написал Валерий Карбалевич.





«Действительно, белорусские государственные СМИ много рассуждают о новой Конституции, но ничего не говорят о досрочных президентских выборах. Лукашенко упорно обходит этот вопрос, надеясь досидеть свой пятилетний срок до конца.





И никак не хочет вести диалог с обществом, из-за чего продолжаются массовые протесты. Можно не сомневаться, что голосом НТВ говорит Кремль. И Нарышкин привез очередное московское предупреждение от Путина, что Лукашенко играет в опасную игру», — считает Валерий Карбалевич.





Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 22 октября, что внезапный визит во дворец Лукашенко главы российской службы внешней разведки Сергея Нарышкина не связан с событиями в Беларуси.





В то же время, по словам представителя Кремля, он не может рассказать, о чем конкретно разговаривали Нарышкин и Лукашенко.





«Я не могу вам сказать. Это достаточно чувствительная область работы и сотрудничества, поэтому это не может быть общественно-доступной информацией», — заявил Дмитрий Песков.