Редчайший случай: экономист Владимир Ковалкин выйдет на свободу досрочно
Обычно бывает наоборот
Минский городской суд отменил постановление об административном аресте Владимира Ковалкина на 15 суток.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сергей Зикрацкий.
Таким образом, экономист SYMPA/BIPART основатель проектов Petitions.by и «Кошт урада» Владимир Ковалкин, приговоренный к 15 суткам, выйдет на свободу сегодня, отсидев 12 суток.
Это совершенно неожиданный поворот, так как подобных решений в последнее время белорусская фемида не принимала.
Досрочное освобождение стало возможным в связи с тем, что Мингорсуд отменил решение Фрунзенского районного суда.
Владимир Ковалкин был задержан милицией около 19 часов вечера 10 октября.
Источник:/thinktanks.by
17:27 22/10/2020
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