Власти объявили охоту на "партизан"

Как сообщают читатели « Сильных Новостей », речь идет о четырех гомельчанах.





В последнее время жители Советского района часто встречаются по вечерам во дворах, с собой они приносят бело-красно-белые флаги. Не исключено, что вчерашние задержания связаны именно с этим.





Так, например, одного из парней задержали за ТД «Речицкий», второй — велосипедист, его «взяли» в другом месте, утверждают очевидцы. Гомельчане ждали задержанных под РОВД, но их так и не отпустили — ночью отвезли в ИВС.





О задержаниях также сообщил телеграм-канал «Флагшток». Примерно в десять часов вечера около кинотеатра «Октябрь» задержали парня и девушку.





О судьбе задержанных на данным момент также ничего неизвестно.





«Сильные Новости» пытались получить комментарий в УВД, однако Виталий Пристромов заявил, что «подобной информацией не располагает».