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"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью

Возле Красного костела на столичной площади Независимости собрались участники акции сторонников перемен с инвалидностью — Марша людей с (не)ограниченными возможностями.

"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью
участники собирались у Красного костела
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К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт Ян Гриб. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает Свабода.

Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.

По состоянию на 15.15 участники, от 50 до 100 человек, прошли маршем мимо здания КГБ в Минске. Они скандировали: "Трибунал".

К 16 часам колонна дошла до Октябрьской площади и стала в цепь возле проспекта. Из-за отсутствия безбарьерной среды в районе ГУМа им пришлось повернуть на улицу Ленина и сделать крюк.

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Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.
"Белорусский партизан"
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