"Трибунал!" В Минске проходит Марш людей с инвалидностью

Ян Гриб. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает К костелу пришел известный гражданский активист, 83-летний поэт. Люди держат цветы, бело-красно-белые флаги и ленточки, плакат с надписью «Скованные одной цепью, связанные одной целью», передает Свабода.





Волонтеры привезли к костелу воду и горячие напитки, участников акции угощают печеньем.





По состоянию на 15.15 участники, от 50 до 100 человек, прошли маршем мимо здания КГБ в Минске. Они скандировали: "Трибунал".





К 16 часам колонна дошла до Октябрьской площади и стала в цепь возле проспекта. Из-за отсутствия безбарьерной среды в районе ГУМа им пришлось повернуть на улицу Ленина и сделать крюк.





#1#





Это уже второй марш людей с инвалидностью. Первый состоялся неделю назад, 15 октября, и длился чуть более двух часов. Его участники дошли от Красного костела до ГУМа.