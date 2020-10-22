Международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обеспокоена ростом числа задержаний сотрудников СМИ в Беларуси. По данным "Белорусской ассоциации журналистов", после президентских выборов 9 августа в Беларуси были задержаны 293 журналиста, отмечается в заявлении "Репортеров без границ", обнародованном в среду, 21 октября, передает Немецкая волна





Почти половину из задержанных сотрудников СМИ (141) удерживали под стражей дольше трех часов, а в 56 случаях белорусские силовики применяли насилие в отношении журналистов, чтобы воспрепятствовать их работе, говорится далее.





85 задержаний журналистов в Беларуси произошли с начала октября. Восемь сотрудников СМИ до сих пор находятся под стражей, при этом семеро из них были задержаны на протестах 17-18 октября, отмечается в заявлении.





В частности, сотрудник издания Onliner Дарья Спевак получила 13 суток ареста, а Вадим Замировcкий (БелаПАН и Tut.by), Всеволод Зарубин (Tut.by), Артем Майоров ("Белорусы и рынок") и Алесь Любенчук ("Белсат") - по 15 суток ареста. Кроме того, 26 сентября на "Женском марше" в Минске была задержана журналист-фрилансер Елена Довнар, приговоренная к 15 суткам административного ареста.





Давление на Nexta LIVE и блокировка сайтов

"Большое число задержанных журналистов и давление на популярнейший новостной канал оппозиции (Telegram-канал Nexta LIVE. - Ред.) показывают, как сильно нервничает режим Александра Лукашенко", - заявил глава немецкого отделения "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr) и призвал к незамедлительному освобождению взятых под стражу. Накануне власти Беларуси признали каналы Nexta и Nexta LIVE экстремистскими, после чего те сменили названия на Hexta и Hexta LIVE.





"Репортеры без границ" также осуждают блокировку в Беларуси более 70 сайтов с целью "отрезать жителей от независимой информации". В рамках проекта Collateral Freedom организация с помощью техники создания зеркал-дубликатов открыла доступ к трем заблокированным белорусским сайтам - Masheka.by, Witebski Kurier и Tribuna.





Политический кризис в Беларуси

По официальным данным, на выборах 9 августа победу одержал Александр Лукашенко, правящий в Беларуси с 1994 года. Протестующие считают результаты голосования сфальсифицированными. Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская 13 октября предъявила Лукашенко "народный ультиматум" с требованием не позднее 25 октября объявить об уходе в отставку, прекратить насилие на улицах и освободить политзаключенных.





В противном случае 26 октября "начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах", предупредила Тихановская.