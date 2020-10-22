В Кремле прокомментировали визит Нарышкина в Беларусь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина в Минск, где он встретился с белорусским президентом Александром Лукашенко.
слева направо: Тертель, Нарышкин, Вакульчик
«В данном случае речь идёт о судьбе внешней разведке. И в рамках "союзного государства" существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб.
Поэтому происходит и обмен информацией, и совместные мероприятия, обмен визитами, обмен контактами, поэтому это совершенно нормальное взаимодействие в рамках "союзного государства"», — сказал Песков.
Он отметил, что идёт обширное взаимодействие: "причём это никак не связано с событиями в Беларуси".
Ранее Нарышкин во время визита в Минск рассказал о сотрудничестве спецслужб России и Беларуси. Лукашенко на встрече с Нарышкиным заявил, что обстановка вокруг "союзного государства России и Беларуси" сложилась непростая.
Источник: rt.com
13:20 22/10/2020
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