Светлана Тихановская: Я без людей никто

интервью на Youtube-канале "А поговорить?" Светлана Тихановская рассказала о своем разговоре в ЦИК, последних событиях в Беларуси, протестах, силовиках и ее ультиматуме Лукашенко.





Когда-нибудь об этом снимут кино (не случайно Светлану давно сопровождает съемочная группа Netflix), а пока смотрим, что думает Светлана Тихановская о своей жизни после выборов, "круглом столе" с Лукашенко в СИЗО КГБ, реальной политической ситуации в Беларуси, Народном ультиматуме и о многом-многом другом. Поверьте, это интересно. Всего за пару часов видео набрало уже более 120 тысяч просмотров











