







Представители североатлантических стран продолжают пользоваться односторонней информацией о Беларуси, поступающей от людей, которые в Беларуси не находятся и не представляют большинство, цитирует БелТА председателя Совета Республики Наталью Кочанову.





Кочанова прокомментировала таким образом совместное заявление лидеров Совета Европы в отношении Беларуси, сделанное 13 октября.





"Мы неоднократно обращались к европейскому сообществу, в том числе к руководителям парламентов стран ЕС, с предложением объективно разобраться в происходящем в Беларуси и провести конструктивный диалог с предоставлением неопровержимых фактов, раскрывающих причины нынешних событий, включая вмешательство из-за рубежа", - говорится в заявлении Кочановой.





"Лидерам Совета Европы следует знать, что "мирные" акции проходят вне правового поля и вызывают недовольства многих граждан Беларуси, которые просят белорусские власти защитить их от произвола агрессивного меньшинства и восстановить спокойную, безопасную жизнь в нашей стране", - добавила Качанова.

Она отмечает, что руководство страны готово к взаимодействию с зарубежными партнерами, а также к обмену мнениями "на основе взаимного уважения, объективности, учета интересов сторон и невмешательства во внутренние дела".





Напомним, что "мирные" акции сторонников Лукашенко проходят в том же правовом поле, что и оппозиционные. Официального разрешения на них никто не получает, но власть сама занимается их организацией. Да и вообще говорить про закон в нынешней белорусской ситуации просто неуместно. Качанова выступает просто в роли страуса, который, спрятав голову в песок, не желает ничего видеть и слышать. Ладно, - обманывать Европу и наивных пенсионеров-телезрителей. Это для белорусских чиновников дело привычное. Главное не обманывать самих себя.