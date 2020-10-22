











Ян Гриб – 83-летний поэт, который активно участвует в протестном движении Беларуси. 19 июня его оштрафовали на 40 базовых величин (1080 рублей) по ч.1 статьи 23.34 КоАП за участие в пикете возле Комаровского рынка 7 июня. Он подал соответствующую жалобу на решение суда, которая была рассмотрена 11 сентября. Через 30 дней, 12 октября, истек срок на добровольную уплату штрафа. А еще через день – 13 октября – отдел принудительного исполнения Октябрьского района Минска хотя и пригласил пенсионера прийти на беседу 19 октября, сразу же принял достаточно жесткие меры для истребования штрафа: запретил осуществлять регистрационные действия в отношении автомобиля, земли и дома, а также взыскал 108 рублей со счета на карточке.





"Действительно, у исполнителей были законные основания так поступить, – говорит юрист “Весны” Олег Пашкевич. – Но объективно с момента, когда человеку сообщили о начале исполнительного производства, до момента применения мер, прошло недостаточно времени, чтобы он успел хотя бы что-то объяснить. Человек, получив такую информацию, должен быть способен ответить: возможно, с ним что-то случилось, и он не может выплатить штраф, возможно, он хочет запросить рассрочку. Или вообще – он уже выслал жалобу почтой, и в таком случае судебный исполнитель обязан приостановить все действия по взысканию штрафа после поступления ходатайства с приложением документов, подтверждающих подачу жалобы (норма закона “Об исполнительном производстве, абзац 6 статьи 49).





Поэтому совершенно непонятна мотивация силовых исполнителей: это единственный штраф, который Ян Гриб должен заплатить на этом этапе, поэтому такой поступок выглядит показательной карательной мерой. Государство должно использовать свои полномочия, руководствуясь принципами справедливости, и понимать, что пожилому человеку не так просто выплатить штраф, который составляет почти две его пенсии”.





Теперь Ян Гриб будет обжаловать ограничение своих прав на мирные собрания и выражение мнения, потому что считает его незаконным.





"Пока они пошли на "гуманный" жест и сказали, что не будут описывать машину и дачу, – говорит он. – Но полагаю, они уже будут делать и это, потому что я не пропускаю ни одной акции: сейчас иду на Марш синьоров, как в Испании называют пенсионеров, – и неизвестно, чем он закончится".