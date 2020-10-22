



"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - сказал Лукашенко.





В ответ Нарышкин заявил, что спецслужбы могут сделать многое для "защиты России и Беларуси от периодически возникающих угроз"





"Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал глава СВР.





Заметим, однако, что спецслужбы обеих "союзных" стран защищают не граждан, а правящие режимы от граждан. При чем, если в России это еще не так очевидно, то в Беларуси уже неоспоримый факт