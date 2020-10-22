



Ожидается, что через час он проведен встречу с Лукашенко, сообщил пролукашенковский Telegram-канал «Пул первого».





Ранее эта встреча не анонсировалась.





Утром в сети были опубликованы фотографии российского самолета RA-61716, на котором обычно летает руководство ФСБ либо первые лица РФ.





Тем временем телеграм-канал обзественного активиста и блогера Мотолько сообщает, что втреча пройдет после 15 часов в институте КГБ на улице Козлова.





Заметим, что неожиданный визит Нарышкина происходит "большого" совещания с участием правящей верхушки, прошедшего накануне у Лукашенко, в котором участвовало более 20 чиновников.