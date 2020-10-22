Вот как Россия не вмешивается: глава СВР Нарышкин незапланированно прибыл в Минск на встречу с Лукашенко
В Минск прибыл глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Ожидается, что через час он проведен встречу с Лукашенко, сообщил пролукашенковский Telegram-канал «Пул первого».
Ранее эта встреча не анонсировалась.
Утром в сети были опубликованы фотографии российского самолета RA-61716, на котором обычно летает руководство ФСБ либо первые лица РФ.
Тем временем телеграм-канал обзественного активиста и блогера Мотолько сообщает, что втреча пройдет после 15 часов в институте КГБ на улице Козлова.
Заметим, что неожиданный визит Нарышкина происходит "большого" совещания с участием правящей верхушки, прошедшего накануне у Лукашенко, в котором участвовало более 20 чиновников.
"Белорусский партизан"
10:16 22/10/2020
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