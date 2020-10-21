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Собравшиеся обсуждают политические вопросы, проблемы экономики и общественной безопасности.





Так, по словам Лукашенко, дальнейшую жизнь страны, «глобальные вопросы» ее развития должно определить Всебелорусское собрание, пишет БелТА.





Глава государства ранее отреагировал на «народный ультиматум», который ему поставила его бывшая противница на выборах Светлана Тихановская. К 25 октября президент должен освободить свою должность и выпустить на свободу всех политзаключенных, заявила оппозиционерка, пригрозив общенациональной забастовкой. Однако «диктатор» ответил на это что уже в воскресенье правоохранители «наведут порядок» в Минске.





В то же время он снова встретился с политзэками в СИЗО, где «дал слово», что его шестой срок во главе Республики Беларусь станет последним.





На Западе победу Лукашенко на выборах 9 августа, в отличие от России, не признали и осудили полицейское насилие в отношении мирных манифестантов, требовавших его отставки.



