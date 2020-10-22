Thinktanks.by решил разобраться, кто эти люди, разбирающиеся в проблемах Беларуси, на их взгляд, лучше, чем сами белорусы. Нами были отобраны иностранные комментаторы, появлявшиеся наиболее часто на телеканале «Беларусь-1» в октябре (с 1 по 20 октября) и представленные как «политологи». Выяснилось, что некоторые из них действительно профессионально изучали политологию. Однако большинство экспертов – политологи по самоназванию и самоощущению, а не по образованию.





Представляем 10 самых популярных зарубежных политологов, появившихся на БТ в октябре. Многие из них присутствовали и на других телеканалах страны.

Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог.





В 1976 году окончил Ульяновское танковое училище. В 1986 году окончил Военно-политическую академию, в 1988 году — курсы при Военном Краснознамённом институте (языковые курсы). Полковник запаса.





Согласно официальной биографии, он специализируется на борьбе с терроризмом, на проблемах ислама, Центрально-Азиатского региона и Ближнего Востока.





О том, что Багдасаров политолог, свидетельствуют заявления самого Багдасарова.





Юрий Кот, политолог (Украина)

Окончил Житомирский педагогический институт и Театральный институт имени Карпенко-Карого (кинорежиссуру).





Украинский и российский шоумен, актёр, телеведущий, кинорежиссёр, сценарист, учредитель Арт Холдинга «Всё для тебя», общественный деятель, эксперт российского ТВ.





В Киеве работал внештатным корреспондентом на «Новом канале», несколько месяцев журналистом на УТ-1, позже прошёл кастинг на голос телеканала «Интер».





Зимой 2014 года был ведущим киевского митинга «Антимайдана». В 2014 году был вынужден эмигрировать из Украины и присоединился к запущенному российским государственным информационным агентством «Россия сегодня» интернет-проекту «Украина.ру», где стал выпускающим редактором. В 2015 году покинул проект.





В конце апреля 2018 года стало известно о создании Юрием Котом движения русских украинцев «ПАРУС». В дальнейшем был пресс-секретарём Всемирного русского народного собора.





Сергей Михеев, политолог





В 1999 году окончил философский факультет (отделение политологии) МГУ им. М. В. Ломоносова. Параллельно с учёбой в МГУ сотрудничал с рядом политических организаций, в том числе с Конгрессом русских общин.





Эксперт ИТАР-ТАСС.





В 2011—2013 годах директор Центра политической конъюнктуры.





Осенью 2014 года объявлен персоной нон-грата (нежелательным лицом) в Евросоюзе по инициативе Литвы, как он сам утверждает, из-за позиции по украинскому кризису.





Выступает в качестве эксперта в общественно-политических ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». В интервью Борису Корчевникову в программе «Судьба человека» Владимир Соловьёв причислил к своим достижениям раскрутку и «запуск на орбиту» Сергея Михеева и прочих подобных политологов.





С февраля 2020 года — член политсовета партии «За правду» и член Экспертного совета партии.





Глава экспертно-консультационного Совета при Главе Республики Крым.





Руслан Панкратов, политолог, Латвия

Образование: Латвийская медицинская академия, Рижская актёрская школа, МАИ – Московский авиационный институт





Специализация: врач-психотерапевт, актёр, информационный аналитик





Научные и общественные интересы: антропология, паломнические туры, экстремальные виды спорта





Место работы: экс-депутат Рижской Думы, частная практика, Латвийский Гималайский Клуб, кинокомпания "Ригафест"









Владимир Корнилов, украинский и российский политолог

С 1989 года комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка.





В 1995 году окончил исторический факультет Донецкого государственного университета.





Входил в состав Совета правозащитной организации «Русскоязычная Украина», ставящей своей целью защиту русского языка в Украине.





С 2006 года руководил Украинским филиалом Института стран СНГ и работал обозревателем газеты «2000» (Киев).





В 2011 году выпустил книгу «Донецко-Криворожская республика: Расстрелянная мечта».





В июле 2013 года ушёл с должности директора УФИССНГ и уехал из Киева. Возглавил новую структуру — Центр евразийских исследований (Нидерланды).





С июня 2014 года — колумнист сайте Украина.ру.





С осени 2017 года — политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу «Время покажет», «Вечер с Владимиром Соловьёвым», «60 минут», «Своя правда» на государственных российских телеканалах.





В сентябре 2019 года получил гражданство Российской Федерации.





В Украине внесён в список сайта «Миротворец».







Павел Фельдман, политолог, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН





В 2010 году окончил с отличием Академию труда и социальных отношений по специальности «Связи с общественностью». В 2013 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Политические механизмы и технологии представительства интересов общественных организаций в органах государственной власти (на примере профессиональных союзов)».





С 2015 г. по н.в. - доцент кафедры философии и социологии «Академии труда и социальных отношений».









Михаил Чаплыга, политолог, Украина





В период с 1991 по 1993 год учился на радиотехническом факультете в Национальном университете “Львовская политехника”. С 1993 по 1997 год был студентом Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, где учился на факультете авиационно-космических систем. Получил диплом с отличием.





С 2001 по 2002 год учился в Национальной Академии Государственного Управления при Президенте Украины и проходил стажировку в Институте Райерсона (Канада).





С 2002 по 2003 год учился в Академия Государственного Управления при Совете Министров РП (Варшава). Параллельно проходил стажировку в Сейме и Сенате РП и изучил курс истории и культуры РП при Ягеллонском Университете (Краков).





С 2003 по 2004 год проходил еще один курс обучения в Национальной Академии Государственного Управления при Президенте Украины.





В 2004 году зарегистрировал молодежную общественную организацию «Центр прикладной политики Cтратагема».





Дважды был кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины.





Называет себя анархистом и ведет одноименный блог на YouTube.









Армен Гаспарян, политолог, журналист, историк, писатель, Россия





В 1996 году окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.





С апреля 2012 по сентябрь 2013 — главный редактор русской службы радиокомпании «Голос России» (сменил на этом посту Петра Журавлёва). С сентября 2013 г руководитель специальных проектов Главной редакции координации вещания радиокомпании «Голос России».





С апреля 2014 г. — начальник управления в Международном информационном агентстве «Россия сегодня».





3 ноября 2014 г. участвовал в открытии вещания российской радиостанции «Спутник» в Армении.





Эйнарс Граудиньш, авторитетный латвийский политолог





В 1988 году окончил Ярославское высшее военное финансовое училище им. генерала армии А. В. Хрулёва.





В качестве офицера служил в тактических ракетных частях в Вооружённых Силах СССР. После обретения независимости Латвии служил офицером в разведовательно-десантных частях Национальных Вооружённых Сил Латвийской Республики.





Работал коммерческим директором в трикотажной компании «Огре».





Заместитель председателя правления левоцентристской политической партии антиглобалистического направления «Demokrāti.lv». Независимый публицист. Идеолог современной антиимпериалистической борьбы в Латвии.









Юрий Подоляка, украинский политолог, политический обозреватель

Юрий Подоляка — популярный блогер и журналист, ведет свой канал на ютубе. Подоляка окончил Сумский государственный университет, обучался на факультете журналистики.





С началом событий 2014 г. он стал демонстрировать активную жизненную позицию, в результате которой был вынужден покинуть Украину и искать убежища в Москве.





Ежедневно журналист снимает видео на политическую тематику.





Судя по всему, Юрий Подоляка себя политологом не считает, но именно так периодически его представляет БТ.





Внесен в базу «Миротворца» за отрицание российской агрессии и призывы к нарушению территориальной целостности Украины.







