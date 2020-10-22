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Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти

Член президиума Координационного совета Павел Латушко не прогнозирует радикальной люстрации в случае прихода оппозиции к власти, обещает, что не совершившие уголовных преступлений останутся на госслужбе.

"Никто не собирается рвать на куски Александра Лукашенко (…) К власти придут люди, которые будут очень строго и четко соблюдать Конституцию, избирательное и уголовное законодательство, Административный кодекс страны и все другие законодательные акты, регулирующие жизнь нашего общества", - заявил Латушко на пресс-конференции в среду.

По его словам "если чиновник совершил уголовно наказуемое преступление, соответствующим образом в отношении него будут возбуждаться процедуры дознания, следствия". "Если следствие придет к необходимости представления обвинительного заключения - соответственно обвинительное заключение и суд. И суд уже только может признать виновность или невиновность, и степень этой ответственности", - продолжил Латушко.

Касаясь вопроса необходимости работы нынешних чиновников при будущей власти, Латушко заявил, что "все здоровые силы, все профессионалы, все, кто готов служить (…) народу и государству, а не конкретному лицу, который почему-то ставит знак равенства "Я – это государство" - те будут востребованы и, безусловно, будут использованы и новой властью", цитирует interfax.by
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