(Русскоязычную версию материала подготовил Игорь Петров).





В составе протестного движения в Беларуси заметно необычно много женщин.





Леандра Бьяс является политологом и только что представила в Оксфорде диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук на тему «(Не)Возможность феминистской критики в условиях авторитарных режимов». Изучала историю и социологию постсоветского и восточноевропейского пространства. Жила в Беларуси. Эксперт по гендерным вопросам в швейцарском Фонде мира Swisspeace.





Спикер парламента Швейцарии Изабель Море (Isabelle Moret) встречалась в понедельник 19 октября в Литве с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. После встречи швейцарская парламентарий призвала белорусский режим уважать права человека.









В составе швейцарской делегации был также депутат парламента Швейцарии от партии либералов (FDP, кантон Цюрих) Беат Вальти (Beat Walti). В ответ на запрос портала SRF News он заявил, что «поддерживает призыв Тихановской провести в стране свободные демократические выборы под международным наблюдением. Когда демонстрантов и членов оппозиции сажают в тюрьму, это неприемлемо».





Швейцарские парламентарии не стали делать какого-либо официального заявления в адрес А. Лукашенко. «Ведущая роль здесь принадлежит Федеральному совету, кабинету министров Швейцарии», — говорит Беат Вальти.





swissinfo.ch: Почему женщины играют такую важную роль в белорусском протестном движении?





Леандра Бьяс: Женщины часто играют важную роль в рамках протестных движений. В Беларуси это также очевидно, потому что, во-первых, в СМИ раскрутили яркое трио женщин, а во-вторых, потому что стал заметен значительный контраст между первыми насильственными днями протеста, когда на улицы выходили в основном мужчины, и последовавшими за этим мирными акциями протеста женских групп, протестующих в белых цветах революции.





Почему так произошло, неужели все мужчины были арестованы?





Когда в условиях авторитарного режима на улицы выходят женщины, часто против них поначалу применяется куда меньше насилия. Для них это своего рода стратегическое преимущество. Патриархальный по своему характеру режим дает женщинам, как ни странно, определенные преимущества. Силы безопасности более сдержанно относятся к опции применения силы. Однако и в Беларуси это продолжалось всего несколько недель, после чего жестоко избивали даже беременных женщин.





Политизация общества Беларуси происходила с начала 2020 года, охватив сначала молодое поколение. Потом старшее поколение увидело, что режим избивает их детей, и сказало — «С нас хватит!» После этого матери также вышли на улицы в надежде, что их не станут избивать. Матери часто играют роль защитниц, но одновременно такая позиция делает их весьма уязвимыми. Например, одной тележурналистке открыто угрожали похищением ее детей.





Одна из родоначальниц протеста — Светлана Тихановская. Режим поначалу просто не заметил ее, потому что не считал, что женщины способны на артикулированный протест.





Я бы даже сказала что у истоков протеста стоять три женщины. Это нынешний лидер демократической оппозиции Светлана Тихановская, супруга блогера Сергея Тихановского, который намеревался участвовать в президентских выборах. Режим бросил его в тюрьму. Та же участь постигла и другого представителя оппозиции. Третий оппозиционер оказался под таким давлением, что ему пришлось бежать за границу. Так эти трое мужчин были нейтрализованы.









В итоге жены этих двух оппозиционеров и руководитель предвыборной кампании третьего кандидата объединились и предложили в качестве общего кандидата Светлану Тихановскую. Она была допущена к выборам только потому, что режим считал, что, будучи женщиной, у нее все равно нет шансов быть избранной.





Вероника Цепкало, Светлана Тихановская, Мария Колесникова (слева направо). фото: dw.com





В 2013 году вы провели почти полгода в Беларуси, изучая русский язык. Каково было настроение в то время и как изменилась ситуация с тех пор?





Дистанция возникла огромного размера. В 2013 году я очень хорошо понимала, что живу в условиях авторитарного режима, хотя открытого насилия заметно не было. Никто из моих друзей не говорил открыто о политике и было абсолютно понятно, почему.





Один пример: я организовывала встречи в формате так называемого каучсёрфинга, это были встречи иностранцев и местных жителей в кафе, с тем чтобы вместе поговорить по-английски. Владельцы же кафе были настроены скептически, подозревая проведение политических собраний.





Когда в 2017 году я вернулся в Беларусь, настроение в обществе уже значительно изменилось. Появилась развитая независимая гастрономическая среда с такими хипстерскими кафе, элегантными барами и пивными ресторанами. В 2013 году почти ничего похожего не было. И я заметила: что-то случилось, произошло политическое развитие в сторону большей свободы, это было заметно даже на при взгляде на изменившийся городской пейзаж.





У вас есть друзья в Беларуси. Какие надежды они возлагают на зарубежные страны?





Большинство населения возлагает свои надежды исключительно на зарубежные страны, потому совершить революцию в одиночку у них не выйдет. Им нужно дипломатическое давление на режим из-за рубежа. Безусловно, белорусская диаспора за рубежом очень активна именно поэтому. Примечательно, что Беларусь объявила о намерении следить за всеми своими гражданами, проживающими за рубежом. Зарубежные правительства, поддерживающие протесты, способны кардинально изменить ситуацию.





Как граждане Беларуси оценивают характер международной реакции на протесты?





Реакция должна была быть более быстрой и жесткой. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прождала с реакцией аж несколько недель. Я объясняю это тем, что она хотели увязать свою реакцию с фактом отравления Алексея Навального и с Россией.





Ведь Россия — это решающий иностранный игрок на стороне Лукашенко. Только благодаря Путину Лукашенко и остается все еще у власти. Таким образом, можно либо оказывать прямое давление на белорусский режим, либо косвенное через Россию. Но это произойдет только в том случае, если вы напрямую введете санкции в отношении России за ее собственные действия, тем самым сигнализируя, что она уже не может позволить себе поддерживать автократию в Беларуси.





Многие белорусские оппозиционеры были вынуждены бежать в Польшу и Литву, после чего эти страны отозвали своих послов из Минска. Из солидарности Великобритания также отозвала своего посла. У Швейцарии, как видно, таких планов нет?





Отзыв послов не обязательно является чем-то очень, а то и самым важным. Особенно, если ты как страна хочешь быть посредником. Хотя эти две вещи и не являются взаимоисключающими. Вполне можно публично осуждать какие-то вещи и вводить санкции и в то же время поддерживать в кулуарах каналы дипломатического диалога.





Второе делать легче, имея в данной стране посла. Тем более, что Лукашенко не отвечает на международные запросы, например, игнорирует телефонные звонки Ангелы Меркель. Поэтому тот факт, что Швейцария не отзывает своего посла, не является для меня какой-то проблемой. Но я бы предпочла, чтобы официальная Швейцария заняла четкую осуждающую позицию, причем чем раньше, тем лучше. Эта страна пользуется ведь большим уважением среди белорусов. Не делая этого, Берн ставит под вопрос свои позиции в регионе.





Каков Ваш прогноз для Беларуси, есть ли тут основания хотя бы для какого-то оптимизма?





Я испытываю беспокойство, потому что международное сообщество выступает тут недостаточно сплочено. Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум об уходе в отставку или о начале диалога с оппозицией, в противном случае произойдет всенародная забастовка, срок ультиматума истекает 26 октября 2020 года. Ситуация запутана. И я боюсь, что до конца года демократических перемен в стране не произойдет. Но я оптимистично настроена в том смысле, что режим исчезнет уж точно через три года, хотя и ценой дальнейших арестов и нарушений прав человека.



