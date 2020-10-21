В чем шанс организации «мегамитинга» в поддержку Лукашенко

Нечто подобное в столице уже было 16 августа, когда глава государства выступил на площади Независимости.





Автобусы с участниками провластного митинга 16 августа. Фото «Радыё Свабода»





Радыё Свабода сообщает, что на предприятия в регионы приходят разнарядки направить определенное число людей на провластную акцию. Только с Могилева планируется отправление двух поездов по 18 вагонов.





Главный редактор заблокированной Трибуны Олег Горунович в связи с организацией «мегамитинга» призвал жителей регионов: «Не отказывайтесь от поездки в столицу», пишет "Солидарность"





– Мне кажется, это шанс, – написал Горунович. – Сейчас надо приложить все усилия, чтобы достучаться до людей из регионов: не отказывайтесь от поездки в столицу. Но только берите с собой бело-красно-белые флаги, хотя, на самом деле, любой флаг сойдет.





А приехав в город, просто идите туда, куда велит сердце. Там вам точно будут рады, сто процентов. Ну или как минимум 97.





Если хватит смелости, можно посмотреть и на Лукашенко. Просто не забудьте крикнуть ему: «Уходи!»





Вас точно кто-нибудь поддержит. Минчане развозят бабушек и вообще людей после акций. Может, и по регионам потом завезем? Я готов мотануться хоть в Гомель и доставить туда в воскресенье троих-четверых человек.





Давайте превратим мегамитинг «За Беларусь» в невероятное шествие новой Беларуси.