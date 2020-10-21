– Властям Беларуси сейчас не до художеств. Александр Лукашенко проходит классические стадии принятия проблемы, – сказал Пивоваров. – Начал он, как положено, с отрицания. Утверждал, что на выборах за него проголосовало 80% избирателей.





Потом была стадия гнева: носился по Минску с автоматом, называл протестующих крысами и овцами.





Теперь – торг. Нам демонстрируют взаимовыгодные переговоры, как их понимает Лукашенко. Я говорю о той незабываемой встрече в здании КГБ...





На очереди депрессия. Полагаю, она может начаться, если сработает ультиматум Тихановской…





Понятно, что Лукашенко ничего не выполнит. Непонятно, что будет дальше. Если (национальная) забастовка произойдет, будет новый круг насилия. Белорусское МВД уже грозит применением боевого оружия.





В Минске (неделю назад) разогнали даже Марше пенсионеров. Пенсионеры – это ведь традиционная опора постсоветских авторитарных режимов. Если на протест выходят уже они, значит, дела у властелина совсем не важны.





Вопрос, способен ли Лукашенко прийти к стадии принятия – последней в списке. Принять, что единственный оставшейся не кровавый путь выхода из кризиса – это его уход.