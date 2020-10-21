+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

«Лукашенко проходит классические стадии принятия проблемы»

К такому мнению пришел автор популярного Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров.


– Властям Беларуси сейчас не до художеств. Александр Лукашенко проходит классические стадии принятия проблемы, – сказал Пивоваров. – Начал он, как положено, с отрицания. Утверждал, что на выборах за него проголосовало 80% избирателей.

Потом была стадия гнева: носился по Минску с автоматом, называл протестующих крысами и овцами.

Теперь – торг. Нам демонстрируют взаимовыгодные переговоры, как их понимает Лукашенко. Я говорю о той незабываемой встрече в здании КГБ...

На очереди депрессия. Полагаю, она может начаться, если сработает ультиматум Тихановской…

Понятно, что Лукашенко ничего не выполнит. Непонятно, что будет дальше. Если (национальная) забастовка произойдет, будет новый круг насилия. Белорусское МВД уже грозит применением боевого оружия.

В Минске (неделю назад) разогнали даже Марше пенсионеров. Пенсионеры – это ведь традиционная опора постсоветских авторитарных режимов. Если на протест выходят уже они, значит, дела у властелина совсем не важны.

Вопрос, способен ли Лукашенко прийти к стадии принятия – последней в списке. Принять, что единственный оставшейся не кровавый путь выхода из кризиса – это его уход.
"Солидарность"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]