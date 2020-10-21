"Белая Русь" заявила о планах создать партию

"Похоже, нам нужно формировать партию. Предварительное условное название — Партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", предусматривает правоцентристскую партию с хорошим левым молодёжным крылом, с социальными гарантиями", — цитирует слова Давыдько БЕЛТА





По словам бывшего главы Белтелерадиокомпании, сейчас начнётся работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси".





Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать: "Это должен быть молодой уверенный государственник".





Партию планируют организовать сразу после конституционной реформы. Давыдько также предположил, что референдум по Конституции может пройти в марте-апреле следующего года.