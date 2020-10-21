+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

"Белая Русь" заявила о планах создать партию

Председатель провластной организации "Белая Русь" и депутат Палаты представителей Геннадий Давыдько 21 октября заявил, что организации нужно формировать свою партию. Это он сделал во время проведения диалоговой площадки в Витебске.


"Похоже, нам нужно формировать партию. Предварительное условное название — Партия народного единства "Белая Русь". Слово "единство", предусматривает правоцентристскую партию с хорошим левым молодёжным крылом, с социальными гарантиями", — цитирует слова Давыдько БЕЛТА.

По словам бывшего главы Белтелерадиокомпании, сейчас начнётся работа над уставом и программой политической силы. В ближайшие дни проект устава появится на сайте "Белой Руси". 

Давыдько заверил, что возглавлять партию не собирается, лидера будут искать: "Это должен быть молодой уверенный государственник".

Партию планируют организовать сразу после конституционной реформы. Давыдько также предположил, что референдум по Конституции может пройти в марте-апреле следующего года.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]