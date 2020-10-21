Европарламент призвал ЕС ужесточить курс в отношении Минска

В Европарламенте считают, что Евросоюзу следует подумать над введением секторальных санкций в отношении Беларуси. Об этом говорится в рекомендации Совету ЕС и верховному представителю по внешней политике Жозепу Боррелю по отношениям с Беларусью. Этот документ был утвержден в среду, 21 октября. Как сообщает DW , "за" проголосовали 602 евродепутата, 44 были "против", еще 44 воздержались.





Какие санкции против Минска Европарламент предлагает усилить

"Рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси, которые могли бы усилить давление на режим, но не должны привести к долгосрочному негативному влиянию на население", - говорится в рекомендации. Документ не является обязательным к исполнению, но Совет ЕС, определяющий внешнюю политику объединения, должен принимать его во внимание.





Ранее Евросоюз уже ввел санкции против 40 высокопоставленных чиновников Беларуси, которых в ЕС считают ответственными за фальсификацию президентских выборов 9 августа и репрессии против участников акций протеста. На прошлой неделе Совет ЕС решил начать подготовку к внесению в санкционный список и лично Александра Лукашенко, объявившего себя президентом Беларуси по итогам выборов 9 августа. Европарламент же рекомендует добавить в список не только Лукашенко, но еще и "значительное количество" чиновников высшего ранга и среднего звена, "ответственных за нарушения гражданских прав и прав человека".





Евродепутаты призвали также завершить работу по созданию механизма санкций за нарушения прав человека. Соответствующее предложение в понедельник внесла Еврокомиссия. Его еще должен утвердить Совет ЕС. В своей рекомендации Европарламент призвал применить этот механизм против белорусских чиновников, "включая следователей и судей, ведущих уголовные дела против политических заключенных".





Евродепутаты назвали действия властей Беларуси "уголовными"

В документе действия режима Лукашенко названы не только противоречащими принципам демократии, европейским ценностям и воле народа Беларуси, но и квалифицируются как "уголовные". Европарламент "потребовал незамедлительно остановить насилие, жестокие репрессии, пытки и преследование мирных протестующих". Кроме того, евродепутаты считают необходимым провести тщательное международное расследование "преступлений, совершенных против жителей Беларуси правоохранительными органами".





Документ призывает Евросоюз развернуть специальную программу поддержки "жертв политических репрессий и милицейского насилия": юридические консультации, материальная и медицинская помощь, возможность для реабилитации.









В этом контексте евродепутаты призвали расширить действующие с 2006 года санкции, запрещающие поставлять в Беларусь средства, которые можно использовать для подавления протестов. В этот список они предлагают внести, например, разведывательные беспилотники.





Экс-кандидата в президенты Беларуси Светлану Тихановскую евродепутаты называют "избранным президентом в глазах народа Беларуси" и добавляют, что по независимым социологическим опросам она "получила больше половины голосов" на выборах 9 августа. При этом Европарламент ссылается на опрос платформы "Голос". Следует, правда, отметить, что в отчете "Голоса"говорится лишь, что выборы сфальсифицированы, но нет данных о результатах голосования, поскольку активисты имели возможность проверить протоколы лишь с части избирательных участков.





Европарламент призвал власти Беларуси согласиться на диалог с Координационным советом и как можно быстрее провести новые, свободные и честные выборы. По мнению евродепутатов, настоящая конституционная реформа в Беларуси возможна лишь после таких выборов.





Внесены в документ и ряд предложений, высказанных накануне во время обсуждения Европарламентом проекта рекомендации. В частности, евродепутаты ратуют за создание специальной миссии, сформированной из бывших президентов и премьер-министров стран ЕС. Такая миссия "должна была бы помочь остановить насилие, способствовать освобождению политических заключенных и задержанных, а также проверить на внутреннем и международном уровне все возможности создания условий для инклюзивного политического диалога в Беларуси", - говорится в принятой рекомендации.