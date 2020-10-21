По словам защитника, с тех пор как 29 августа Стакевичу сообщили о продлении срока заключения еще на два месяца, в деле ничего не происходит.





"Тогда следователь задала ему ряд вопросов, но его позиция — на них не отвечать. Воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. И протоколы разные он подписывать отказывается. Говорит, что научен предыдущим участием в процессах", — сказал Сазанчук.





Адвокат отметил, что со здоровьем у Статкевича все "более-менее нормально": "Ранее он приболел, но уже восстановился".





Статкевич был задержан 31 мая в Минске, когда шел на пикет по сбору подписей за выдвижение "кандидатов протеста". На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест. 8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК ("Подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). 30 июля Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Подготовка к массовым беспорядкам"). Правозащитники признали его политзаключенным.