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В отношении Николая Статкевича не проводится никаких следственных действий

В отношении оппозиционного политика Николая Статкевича, который уже более четырех месяцев находится в заключении, с сентября не проводится следственных действий. Об этом БелаПАН рассказал его адвокат Владимир Сазанчук.


По словам защитника, с тех пор как 29 августа Стакевичу сообщили о продлении срока заключения еще на два месяца, в деле ничего не происходит. 

"Тогда следователь задала ему ряд вопросов, но его позиция — на них не отвечать. Воспользовался своим правом не свидетельствовать против себя. И протоколы разные он подписывать отказывается. Говорит, что научен предыдущим участием в процессах", — сказал Сазанчук. 

Адвокат отметил, что со здоровьем у Статкевича все "более-менее нормально": "Ранее он приболел, но уже восстановился".

Статкевич был задержан 31 мая в Минске, когда шел на пикет по сбору подписей за выдвижение "кандидатов протеста". На следующий день суд постановил арестовать его на 15 суток за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Во время отбывания наказания ему назначили еще один 15-суточный арест. 8 июля Статкевичу предъявили обвинение по ч. 1 ст. 342 УК ("Подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"). 30 июля Следственный комитет сообщил, что в отношении политика возбуждено дело по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК ("Подготовка к массовым беспорядкам"). Правозащитники признали его политзаключенным.
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