+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Продлен сбор предложений по корректировке Конституции Беларуси

Прием предложений по корректировке Конституции Беларуси будет осуществляться и после 25 октября 2020 года, сообщили в Палате представителей Национального собрания.



"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Там поясняется, что данное решение обусловлено активизацией "обсуждения предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках".

"Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, нижняя палата белорусского парламента собирает предложения граждан по внесению изменений в Конституцию со 2 октября. Ранее срок окончания принятия предложений ограничивался 25 числом этого же месяца.

Перед этим президент Александр Лукашенко заявил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. "Мы должны нарисовать план, в том числе, конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача ближайших дней", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом 16 сентября. Он предположил, что народное собрание можно созвать в декабре-январе.

В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Их участники не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]