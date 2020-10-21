Продлен сбор предложений по корректировке Конституции Беларуси









"Работа по сбору и анализу предложений по внесению изменений в Конституцию Республики Беларусь будет осуществляться и после 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.





Там поясняется, что данное решение обусловлено активизацией "обсуждения предстоящей конституционной реформы на региональных диалоговых площадках".





"Собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами", - говорится в сообщении.





Как сообщалось, нижняя палата белорусского парламента собирает предложения граждан по внесению изменений в Конституцию со 2 октября. Ранее срок окончания принятия предложений ограничивался 25 числом этого же месяца.





Перед этим президент Александр Лукашенко заявил, что план конституционных изменений будет обсуждаться на Всебелорусском народном собрании, вместе с общественно-политическими и экономическими вопросами. "Мы должны нарисовать план, в том числе, конституционных изменений. И до этого проработаем и по партиям, и по другим вопросам, чтобы уже видеть, на каком свете мы находимся. Поэтому подготовка к всебелорусскому собранию - важнейшая политическая задача ближайших дней", - сказал Лукашенко на встрече с политическим активом 16 сентября. Он предположил, что народное собрание можно созвать в декабре-январе.





В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Их участники не признают объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.