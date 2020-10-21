Прокурор считает, что приговор подлежит изменению ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела. Претензия Габруковича заключается в том, что суд не включил в обвинение Павлу Пескову, что он повредил левую штанину сотруднику ОМОНа Вячеславу Яковенко и причинил ему телесное повреждение в виде ссадины на левом коленном суставе. По мнению прокурора, это было доказано в суде.





При этом в ходе судебного разбирательства было установлено, что Яковенко в ходе потасовки дважды падал на левое колено. Но ни сам сотрудник ОМОНа Яковенко, ни свидетели на суде не смогли указать, в какой именно момент были повреждены брюки и образовалось телесное повреждение. На суде эксперт М. Скобей также подтвержил, что невозможно установить, в результате чего именно ОМОНовец получил травму колена. Поэтому и сам Павел Песков не в полном объеме признавал вину: он не был уверен, что именно своими действиями он причинил какой-то вред сотруднику ОМОНа.





"Не признаю вину в той части , где я мог нанести травмы и лёгкие телесные повреждения сотруднику ОМОНа и его одежде. Не согласен, потому что он уже, вероятно, получил травмы до того, как я к нему подбежал", — объяснял Павел Песков свою позицию на суде.





Однако прокурор Сергей Габрукович уверяет, что именно Павел Песков своими действиями повредил сотруднику ОМОНа колено и штанину.





Из апелляционного протеста

Так, описывая телесное повреждение Яковенко В.В. в виде ссадины на левом коленном суставе, Скобей М.Н. указал, что ссадина представляет собой поверхностное нарушение целостности кожного покрова, а для её образования необходимо тангенциальное воздействие травмирующей силы, то есть под углом от 30 до 70 градусов.





Прокурор Сергей Габрукович настаивает, что если детально рассмотреть на видео момент первого падения ОМОНовца Вячеслава Яковенка левым коленом на плитку, видно, что он опускается под прямым углом, а после воздействия с Песковым «потерпевший опускается на плитку тангенциально».





Однако еще в суде первой инстанции защитник Павла Пескова утверждал, что это не подтверждается доказательствами по делу: ни видеоматериалами, ни показаниями свидетелями и самого потерпевшего.