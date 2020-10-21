+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Гомельскому активисту, которого жестко задержал ОМОН, суд дал 15 суток

Общественного активиста Валерия Слепухина задержали 18 октября на улице Жарковского.


ОМОН применил в отношении силу, активиста жестко задерживали сразу несколько сотрудников, против него применили удушающий прием и повалили на землю.

До суда Валерий Слепухин находился в изоляторе, сегодня ему дали 15 суток по статье 23.4.

Как пишет Радио «Свобода», неподчинение активист признал частично.

«Неподчинение я признаю частично. Оно было вызвано тем, что омоновцы заявили, что я неправильно перешел дорогу, но ГАИ не вызывали, не представлялись, а применяли ко мне физическую силу. Мне выкручивали руки, били в живот, по ногам и повредили глаз. Я просил медицинской помощи, но не получил», — заявил в суде Валерий Слепухин.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Михаил Пастухов
ВЫХОД ИЗ СИТУАЦИИ
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Павел Знавец
"...Отправить на доработку".
Владимир Подгол
Футбольный матч СС с заключенными концлагеря =...
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...
Александр Волчанин
Предложение чернобыльцев об Общественной Палате и...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]