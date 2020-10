Польский публицистбыл на акциях протеста в Беларуси с самого дня выборов. Сейчас для издания The New York Revue он описал свои впечатления и рассказал, как прятался от силовиков в квартире местных жительниц, впустивших его к себе, как собирал гильзы от патронов и пишет, чем похожи беларуские протесты на акции «Солидарности» в Польше 40 лет назад. The Village Беларусь приводит сокращенный перевод статьи.