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Тюремщики со всей страны тоже едут на митинг к Лукашенко?

И тогда не понятно - кто же будет охранять заключенных?


Исправительная колония №3, которая находится в поселке Витьба под Витебском, собирается арендовать на 25 октября автобус за 1300 рублей, пишут Народные новости Витебска.

Закупка услуги производится из одного источника, информация о ней была размещена 20 октября на сайте электронной торговой площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.

Колонии потребовалась аренда одного автобуса 25 октября, оплачиваться закупка будет из госбюджета. Судя по стоимости аренды, поездка предстоит явно не близкая.

Напомним, 25 октября в Минске власти хотят провести большой митинг в поддержку Лукашенко, на который сгоняют людей со всей Беларуси. Можно предположить, что представители ИК-3 поедут именно на это мероприятие.

И не исключено, что представители не только этой колонии.
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