Тюремщики со всей страны тоже едут на митинг к Лукашенко?





Исправительная колония №3, которая находится в поселке Витьба под Витебском, собирается арендовать на 25 октября автобус за 1300 рублей, пишут Народные новости Витебска.





Закупка услуги производится из одного источника, информация о ней была размещена 20 октября на сайте электронной торговой площадки Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен.





Колонии потребовалась аренда одного автобуса 25 октября, оплачиваться закупка будет из госбюджета. Судя по стоимости аренды, поездка предстоит явно не близкая.





Напомним, 25 октября в Минске власти хотят провести большой митинг в поддержку Лукашенко, на который сгоняют людей со всей Беларуси. Можно предположить, что представители ИК-3 поедут именно на это мероприятие.





И не исключено, что представители не только этой колонии.