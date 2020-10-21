– Судя по поступающей информации, власти планируют провести в воскресенье в Минске масштабный митинг в поддержку Лукашенко. Согласно разнарядкам от каждого района требуют приезда около тысячи человек. Какие задачи ставят перед собой власти?





– Пытаются продемонстрировать соразмерную протестам общественную поддержку Лукашенко. Также как они проводят ябатинг пенсионеров параллельно протестному маршу пенсионеров, точно также пытаются что-то противопоставить воскресным маршам.





Такая попытка уже была 16 августа.





– Тогда на провластный митинг на площади Независимости удалось собрать совсем мало народу. Будет ли новая попытка более успешной?





– Не думаю, что им удастся собрать намного больше, чем в прошлый раз. На марши протеста граждане выходят самостоятельно, их никто не свозит, а здесь нужно задействовать колоссальные логистические ресурсы и главное – убедить людей поехать.





А они понимают, что это может обернуться для них не очень хорошо. Выедут они из своего региона на ябатинг – люди в городе будут об этом знать, может возникнуть соответствующая реакция.





Да и просто люди вряд ли будут в восторге, что им нужно куда-то ехать в выходной день. Многие из них не поддерживают Лукашенко, а являются зависимыми людьми. В ответ на принуждения они будут стараться соскочить с этого мероприятия.





Конечно, удастся это не всем, но многие воспользуются возможностью.





– Можно ли говорить о том, что в белорусском обществе наблюдается раскол?





– Нет, в белорусском обществе нет острого раскола. Хотя власти пытаются его создать и углубить. Нельзя отрицать, что определенная часть людей в обществе по-прежнему поддерживает действующий режим, но, как видим, это не активные сторонники, готовые на решительные действия.





– Лукашенко вчера сказал, что власти поменяли тактику: через современные средства пытаются найти каждого участника протестов и привлечь его к ответственности. Насколько эффективным видите этот путь?





– Давайте представим, какое количество ресурсов должно быть задействовано для того, чтобы идентифицировать каждого человека, который в той или иной форме участвует в протестах.

Кого конкретно власти хотят наказать – всех, кто поставил подписи за альтернативных кандидатов? Большинство жителей Беларуси?

Но если властям удастся подавить протестное движение, то, конечно, продолжатся репрессии в отношении тех, кого они считают лидерами и оказывавшими наибольшее влияние на протест.









Теперь власти часто действуют абсурдно, словно не понимают, что это спонтанное массовое децентрализованное движение. От того, что они пытаются сажать активистов, которые, по их мнению, занимаются организацией протестов, и хватают старых оппозиционеров, протест же никуда не уходит.

Власти все никак не хотят понять, что это движение всего общества, а не отдельных групп.



