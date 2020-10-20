«Марию Колесникову упекли в тюрьму за ее слова. Теперь мы повторяем их. На всех не хватит тюрем!





Записывайте видео со словами Марии и публикуйте в соцсетях! Вы можете найти ее слова по ссылке или выбрать любые другие», написал Андрей Егоров на своей странице в Facebook.







