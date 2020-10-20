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На всех не хватит тюрем! Политолог Егоров запустил флэшмоб в соцсетях в поддержку Марии Колесниковой

В коротком видео политолог, основатель Центра европейской трансформации Андрей Егоров призывает всех записывать видео со словами Марии Колесниковой и публиковать их в соцсетях.

На всех не хватит тюрем! Политолог Егоров запустил флэшмоб в соцсетях в поддержку Марии Колесниковой
«Марию Колесникову упекли в тюрьму за ее слова. Теперь мы повторяем их. На всех не хватит тюрем!

Записывайте видео со словами Марии и публикуйте в соцсетях! Вы можете найти ее слова по ссылке или выбрать любые другие», написал Андрей Егоров на своей странице в Facebook.
Источник: thinktanks.by
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