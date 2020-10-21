Беспредел милосердия

Наступила бериевская оттепель. Люди, которых считали выбывшими из жизни, начали возвращаться к ней. Я не про 1953 год. Я его не помню…





Мама помнила. Она вообще многое помнила – рожденная в 1925 году, в польском городе Гродно. И 1953 год она помнила очень хорошо. Похороны Сталина, например, застала в Москве – и чуть не погибла в давке рыдавших от горя людей.





Кто у нас нынче в роли Берия? Вакульчик? Тертель? Представляете себе историка грядущих дней, который напишет: «При Вакульчике только сажали, при Тертеле начали выпускать». И ведь не возразишь: историк ответит тебе с календарем в руках.





Логика понятна. Логика работорговца. Выпустим – заработаем.





Выпускал зэков и Берия: торговался с частью советского общества





Мне рассказывал как раз накануне (18 октября) мой украинский приятель Вася Савин. Его продержали в подвале ДНР пять лет, старательно вычеркивая бывшего депутата Донецкой областной рады пяти созывов из всех списков на обмен. Просто потому, что Вася умудрился сформировать уголовный батальон по борьбе с сепаратизмом под самым носом у покойного ныне господина Захарченко. Так вот, Вася мне рассказывал, что всех вернувшихся по обмену в «континентальную Украину» граждан, оказывается, записали в число жертв торговли людьми:





— Представляешь, Саша?! Поставили в один ряд с проститутками!





Ну, не совсем, конечно, так. Не Васю Савина поставили в один ряд с проститутками. Тех, кто держал его в плену, поставили в один ряд с теми, кто торгует человеческим телом целиком и по отдельным органам. Но дело не в этом.





Берия выпускал людей «по оттепели», вступая таким образом в торг с определенной частью советского общества. Он ведь один раз уже устроил «оттепель» в 1938—1939 гг., расстреляв своего предшественника Ежова и отпустив часть чудом уцелевших политзэков на волю. В 1953 году пришел черед повторить «реабилитанс», сделав на этом политический капитал и оправдав таким образом свое право на власть после смерти «отца народов».





Но Маленков с Хрущевым оказались быстрее и сообразительнее. Кроме того, расстрелянные молчат. И Лаврентия Павловича расстреляли, обязав потом подписчиков Большой Советской Энциклопедии тщательно вырезать посвященные казненному маршалу страницы, не говоря о портрете.





Сегодня торгуются не со своим бедным народом, а с богатым западом





У нас сегодня менее людоедское время. Торг идет не с белорусским обществом, на которое нашему генералитету пока искренне наплевать. Торг идет с западом. У тех, кто удерживает власть, богатая история этой торговли. Я сам был в 2011 году в числе «тел», подлежавших «продаже». «Продавали» тогда «тела», можно сказать, «мелким оптом» — предвыборными штабами.









Выторговывая на переговорах снижение санкций, заключение новых договоров, поддержку в борьбе с тяжело дышавшей в затылок Россией. Со мной – в заключении! – даже консультировались: мол, если всех выпустят, удастся ли договориться с Европой по поводу кредита на 3 миллиарда евро?





Ждали. Торговались. Последнего – Колю Статкевича – «продали» в 2015 году, уступив в обмен на молчаливое признание результатов очередных президентских выборов. Выборов бессмысленных, но не столь беспощадных, как нынче.





Пик, впрочем, пришелся на 2017 год. Тогда арестовали бывших активистов неформального молодежного объединения «Белый легион», распущенного задолго до даты арестов. И держали, торжественно обвиняя по государственному телевидению чуть ли не в подготовке военного переворота в стране.





Потом, правда, поняли: это ведь значит – косвенно обвинить доблестную белорусскую армию в нелояльности к ее главнокомандующему! Потом и вовсе обвинения сняли. Но тогда… О, тогда торговались с западом вовсю! И выпустили всех разом – аккурат накануне заседания в Минске Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.





Но в 2017 году, правда, ситуация была, что называется, клинчевая: было понятно, что ассамблея просто рискует не собраться, поскольку часть парламентских делегаций не хотели ехать в страну, где под необоснованными предлогами людей бросают в тюрьму.





Уместен ли торг? Странный вопрос, ведь хватает разных вариантов…





Сейчас просто никто никому ничего не предлагает. И никто ничего – и никого – покупать не собирается. Все ждут.





Дождались. «Оттепель» началась. По одному, парами власть выпускает из «американки» тех, кого ранее готовились представить телезрителям страшными бандитами, ниспровергателями основ, агентами международного империализма и российских олигархов.





Вот уже и гражданина США Виталия Шклярова выпустили на свободу, ничего не объясняя – и, вероятно, просто не утруждая себя поиском оправдания. Так – то ли Воскресенский попросил, то ли Тихановская испугала. Выбор для трактовок невелик.





Но государственная пропагандистская машина все будет объяснять небывалым приступом высочайшего милосердия. Мол, они нас свергать собирались, а мы вот их – всего лишь под домашний арест!





Какой-то беспредел милосердия получается. Принимайте, как есть! Выпустили – а могли и не выпустить! Могли в «шредер» отправить, как использованный печатный лист. Могли в «больничке» залечить (а что?! Ковид – он и в «американке» ковид, от него даже Трамп не застрахован!).





Могли не прислушаться ни к Воскресенскому, ни к Тихановской, и просто наслаждаться видом тихого вымирания так и не дошедшей до суда толпы политзэков, за которым воскресения уже не последовало бы. И – никто не виноват. То есть, сами виноваты в том, что мы их посадили. Мы ведь не фашисты какие-нибудь, хотя и с дубинками, и с огнестрелкой в руках и головах, и Геббельс-ТВ нас обслуживает.





Нет предела человеческому милосердию. Но есть беспредел милосердия. И вот мы уже слышим, что милицейский высокопоставленный чин именует возможное применение огнестрельного оружия – актом гуманизма.





Каков ценнник на торгах? Есть на нем и запредельная позиция…





Ребята, кажется, мы дожили. Генерал-губернатор столицы российской империи Дмитрий Трепов в 1905 году не осмелился именовать «кровавое воскресение» высшей формой проявления гуманизма. Хотя и объявил в октябре, явно с оглядкой на 9 января и накануне провозглашенной всероссийской стачки: «Патронов не жалеть!» Примечательное было объявление. Воспроизведем его полностью:





«Население столицы встревожено слухами о предстоящих якобы массовых беспорядках.





Меры по охранению личности и имущества столицы приняты; поэтому прошу население указанным слухам не верить.





Если бы, однако, где-либо возникли бы попытки к устройству беспорядков, то таковые будут прекращаемы в самом начале и, следовательно, серьезного развития не получат. Войскам и полиции мною дано приказание всякую подобную попытку подавлять немедленно и самым решительным образом; при оказании же к тому со стороны толпы сопротивления — холостых залпов не давать и патронов не жалеть.









Считаю долгом предупредить об этом население столицы, дабы каждый обыватель, примкнувший к толпе, производящей беспорядок, знал, чем он рискует; благоразумное же население столицы во избежание тяжелых последствий я приглашаю к сборищам, направленным к нарушению порядка, не примыкать».





Пушкин писал, что бывают странные сближения. Вот, возьмите этот треповский текст и сопоставьте со всем тем, о чем заявляют сегодня председатель КГБ, первый заместитель министра внутренних дел, полковники из ОМОНа и ГУБОПиК. Оно ведь почти слово в слово совпадает. Только у нас время повернуто вспять. Трепов провозгласил все это после «кровавого воскресенья». А наши новоявленные Треповы – явно накануне. Потому что приказ уже отдан. На поражение.





В 1905 году кровь на январском снегу не потекла в октябре, когда, собственно говоря, Дмитрий Федорович Трепов и подписал свое обращение к подданным Империи. Но революция продлилась еще два года, пока император не был вынужден удовлетворить хотя бы какие-то требования тех, кто не писал конституции на улицах Петербурга. И манифесты не писал.





Манифест написали в правительственных кабинетах. Чуть ли не в кабинете премьер-министра Сергея Витте. По этому манифесту в России появлялся высший представительный орган – Государственная Дума. И лишь появление первого выборного парламента предотвратило, на самом деле, повторное кровопролитие.





Беспредел государственного «милосердия» может остановить только окончательное возвращение законности и порядка. Генеральный прокурор, чье ведомство успевает штамповать обвинительные акты участникам мирных акций протеста, отвечает на вопрос о возбуждении уголовных дел по чрезмерному применению насилия (гуманизма?!) по отношению к участникам акций протеста:





— Всему свое время. Есть процессуальные сроки.





Не возразишь. Есть процессуальные сроки. И потом – до 9 января пока далеко. Можно не шевелиться. Да и там, после применения огнестрельного оружия, нам тоже будут говорить о гуманизме.





Хорошее слово. Емкое. Они его уже выучили.