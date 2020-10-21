Напомним, известного белорусского юриста и медиатора Лилию Власову Департамент финансовых расследований Комитета Госконтроля задержал 31 августа. Как сообщал Координационный совет, она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. Освободили ее 16 октября.





- Заключение под стражу на протяжении 47 дней сказывается на моральном и физическом состоянии человека. Дома стены лечат, - рассказал « Комсомолке » ее адвокат Андрей Николаев.





По его словам, Лилия Власова общается только с мужем и адвокатами.





- Избранная мера пресечения устанавливает такие ограничения.





- Как у нее настрой?





- У Лилии Владимировны всегда на протяжении всего времени был боевой настрой. Она сохраняет его и сейчас.





Андрей Николаев, у которого взята подписка о неразглашении, воздержался от комментариев по поводу статьи, по которой обвиняют Власову.





- Это является тайной следствия.





Как ранее сообщалось, в отношении Власовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 243 УК «Уклонение от уплаты налогов».





Напомним, Илья Салей, Виталий Шкляров и Лилия Власова, которым изменили меру пресечения, встречались с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ.