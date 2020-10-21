



«Народный ультиматум – это наша общая борьба. За последние месяцы мы увидели, на что готов режим, чтобы удержать власть.

Объём наших налогов, которые были потрачены на автозаки и зарплаты ОМОНа, сложно сосчитать.

Последствия политического и экономического кризиса, в который режим с каждым днем погружает страну, сложно измерить. Но придет время, когда мы сделаем это – чтобы никогда не повторять ошибок прошлого", -- пишет Тихановская.





Напомним, что Светлана Тихановская пригрозила забастовкой в случае, если Александр Лукашенко не пойдет не выполнение трех требований - остановка насилия, освобождение политзаключенных и назначение новых выборов. Эксперты, правда, скептически отнеслись к реальности этой угрозы. Но Светланаа Тихановская думает иначе.





"Я могу гарантировать, что вы получите всю возможную поддержку от фонда BySol, если подвергнетесь экономическим репрессиям или потеряете работу. А когда мы восстановим законность в стране, мы исполним следующие гарантии:





– Все штрафы за неуплату коммунальных платежей будут аннулированы.





– Все судимости и административные штрафы, которые вменял вам режим, будут аннулированы. Если вам пришлось оплатить эти поборы и есть подтверждающий это документ – государство компенсирует их.





– Все, кто потерял работу в ходе протестов, будут восстановлены без прерывания стажа и выслуги.





– Все, кто удерживался на работе выплатами по контрактам, получит финансовые амнистии", -- пообещала Тихановская в своем телеграм-канале.