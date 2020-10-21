Танго с режимом

Тем не менее его «возросшая активность» имеет ряд конкретных целей. Первая – это создать информационный шум, много шума и попытка перенаправить внимание общества с одних проблем и процессов на другие, пишет в своем телеграм-канале доктор политологии Павел Усов.





Сегодня, к примеру, все белорусские таблоиды, электронные издания перепечатывают его интервью, журналисты и аналитики обсуждают, анализируют его слова и высказывания о «сильном президенте, с мощной аурой, готового к диалогу и переменам».





В какой-то степени Воскресенский стал медиа-бомбой. Вероятно, что его публичная деятельность будет только усиливаться. Юрий Воскресенский по информационной значимости, на 20 октября, уровнялся со Светланой Тихановской.





Используя его и других «активистов», власть пытается сформировать собственную информационную повестку в стране. Я не исключаю, что в скором времени, в публичном пространстве появятся «новые сторонники» диалога и конструктивного разговора с режимом.





Юрий Воскресенский это политико-психологический эксперимент, опытный образец «правильного» участника, «просветленного человека», осознавшего тупиковость революционных действий.





Власти в очередной раз демонстрируют, что действительно готовы к диалогу, но на своих условиях и в определенном ими формате. А формат этого «диалога» следующий:





- Так или иначе Лукашенко остается у власти. Беларусам предлагается подождать еще пять лет. Лукашенко, устами Воскресенского, говорит, что это его последний ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СРОК. Но войну с народом он ведет такую, словно собирается править пожизненно, и именно этого он и хочет;

- Политическая система трансформироваться не будет, «конституционная реформа» может изменить некоторые структуры системы, но не изменит ее сущности. Она должна остаться авторитарной;

- И даже такой диалог возможен только при условии «стабилизации ситуации».





Второй целью является информационная контратака на ультиматум Тихановской, и ее призыва к общенациональной забастовке 25 октября.





На данном этапе, главная задача режима в том, чтобы громкие призывы к протесту-забастовке закончились провалом. Это бы нанесло серьезный ущерб политическому лидерству Тихановской, показало бы ее слабое влияние на процессы внутри страны, на общество и поставило бы под сомнение ее поддержку большинством.





С другой стороны, условное освобождение политических заключенных (безобидных по своему влиянию и значению) должно было продемонстрировать, что власти готовы к уступкам, если протесты утихнут. Этот тезис Юрий Воскресенский повторил несколько раз в своем последнем интервью.





Вместе с тем готовясь к «проведению реформ» власти усиливают внутренний террор: проводят чистки в номенклатурном аппарате, вынуждают активистов покидать страну, массово отправляют участников протестов в камеры.